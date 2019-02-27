Çin Komünist Partisi'nden parti üyelerine: Ruhlara ve hayaletlere değil, Marx ve Lenin'e bağlı kalın

Çin Komünist Partisi, parti üyelerine batıl inançlardan uzaklaşma çağrısında bulundu. Yapılan çağrıda 'Ruhlara ve hayaletlere değil, Marx ve Lenin'e bağlı kalın' denildi.

Parti üyelerinin batıl inançlardan uzaklaşmasını isteyen Çin Komünist Partisi, parti üyelerine "hayaletlere ve ruhlara inanmama" çağrısında bulundu.

Xinhua'nın haberine göre Marksizm'in partinin rehberi olduğunu yineleyen ÇKP, "Ruhlara ve hayaletlere değil, Marx ve Lenin'e bağlı kalınmasını" ve "paraya değil hakikate inanılmasını" istedi.

ÇKP ÜYELERİNDEN ATEİST OLMALARI İSTENİYOR

Çin'de Budizm, Hıristiyanlık, İslam gibi çeşitli dinler için özgürlük bulunsa da, ÇKP üyelerinden ateist olmaları ve batıl inançlara inanmamaları isteniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz yıl Marx'ın 200. doğum yıldönümü sebebiyle yaptığı konuşmada "Karl Marx'ın teorilerinin tamamen doğru olduğunu" söyleyerek, Marksizm'e uygun olmayan düşüncelerden uzaklaşılmasını talep etmişti.

Kahinlik ve medyumluk gibi batıl inançların yaygın olduğu Çin'de, geleneksel olarak ruhlara inanıldığı ve insanların kahinlere danışarak hareket ettiği biliniyor.

SERBESTLEŞMEYLE BİRLİKTE YENİDEN BELİRDİ

Batıl inançlara ilişkin uygulamalar Mao Zedong zamanında yasaklansa da, 1970'lerde ekonomik serbestleşmeyle birlikte yeniden görülmeye başlanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda kimi Çinli üst düzey yetkililerin kahinlere danışarak hareket ettiği ortaya çıkmış, bu kişiler kamu görevini kötüye kullanmaları ve devlet sırlarını şifacılara ve kahinlere anlatmaları sebebiyle cezalandırılmıştı.