  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Çin Komünist Partisi'nin 100. yıldönümü: Devlet Başkanı Şi'den 'Çin sindirilmeyecek' mesajı

» »
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, Çin'in diğer ülkelere tahakküm etmediğini söyledi.
Çin Komünist Partisi'nin 100. yıldönümü: Devlet Başkanı Şi'den 'Çin sindirilmeyecek' mesajı

Şi, ABD'yi hedef aldığına inanılan konuşmasınnda ayrıca, kimsenin "Çin'e tahakküm etmemesi" uyarısında bulundu ve edenlerin "kafalarını büyük bir çelikten duvara çarpacağını" kaydetti.

Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda toplanan 70 bin kişi, Şi'nin konuşmasını tezahüratlarla dinledi. Birçoğu da maske takmıyordu.

Kutlamalar kapsamında savaş uçakları gösteri uçuşları yaptı, top atışları yapıldı ve şarkılar çalındı.

Şi'nin konuşmasında neler öne çıktı?

Bir saat kadar konuşan Devlet Başkanı, modern Çin'de Komünist Parti'nin oynadığı rolü vurguladı ve ülkenin büyüme hikayesinde merkezi konumda olduğunu söyledi, ayrıca halkı partiden ayırma girişimlerinin başarısız olacağını belirtti.

Şi, "Sadece sosyalizm Çin'i kurtarabilir ve sadece Çin karakterli sosyalizm Çin'i geliştirebilir" dedi.

Tayvan'dan da bahseden Şi, Çin'in birleşmeye duyduğu "sarsılmaz bağlılığı koruduğunu söyledi.

Çin lideri, "Hiç kimse, Çin halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki kararlılığını, iradesini ve kabiliyetini hafife almamalı" dedi.

Şi, "yüksek düzeyde özerkliğe" sahip olan Hong Kong ve Macau'nun da "Bir ülke, iki sistem" prensiplerini doğru bir şekilde uygulaması gerektiğini ifade etti.

Çin, yıldönümüne nasıl hazırlandı?

Çin Komünist Partisi, 1921 yılında kuruldu ve uzun bir iç savaşın ardından 72 yıl önce iktidara geldi.

Ülke bu süreçte büyük bir değişimden geçerken, partinin propaganda kampanyasında bazı dönüm noktalarına yer verilmedi.

Pazartesi günü Pekin'deki Kuş Yuvası stadyumunda Büyük Yolculuk adlı bir sanat performansı sergilendi ve ülkenin ve partinin tarihinden kesitler canlandırıldı.

Ancak gösteride Kültür Devrimi, 1989 Tiananmen Meydanı protestoları ve Hong Kong'daki demokrasi eylemleri yer almadı.

Ülkedeki sinemalara Nisan ayından bu yana haftada iki kez "kızıl filmler" adı verilen propaganda filmlerini göstermeleri talimatı verildi.

Bu arada yıl boyunca yıldönümünü kutlayan 100 film gösterilecek.

Çin'in başarıların öven, 100 rapçinin yer aldığı yüzde 100 adlı bir şarkı da piyasaya sürüldü.

"Kızıl turizm" de popüler olurken, Ctrip gibi seyahat şirketleri "kızıl hacılar" için 100 farklı seyahat güzergahı oluşturdu.

Partinin tarihi açıdan önemli gördüğü eski devrim üssü Yan'an kenti gibi yerlerde ziyaretçi sayısının arttığı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan Askerleri Sınırdaki Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı27 Haziran 2021 Pazar 20:30
  • Çinli şirket, kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu25 Haziran 2021 Cuma 09:36
  • İngiltere yalanladı, Rusya "HMS Defender"a ait görüntüleri yayınladı24 Haziran 2021 Perşembe 08:47
  • Rusya’da Hayvanlar İçin Koronavirüs Antikor Testi Geliştirildi23 Haziran 2021 Çarşamba 19:30
  • Rusya: Uyarı ateşi açıldı, İngiltere: Hiçbir uyarı ateşi olmadı23 Haziran 2021 Çarşamba 19:18
  • Karadeniz'de Rus İngiliz gerginliği! Ateş açıldı!23 Haziran 2021 Çarşamba 14:34
  • Moskova 120 yıldan bu yana en sıcak Haziran gününü yaşadı23 Haziran 2021 Çarşamba 09:52
  • Covid: Rusya'da Şubat ayından beri en fazla günlük can kaybı yaşandı, Moskova yeni önlemler getirdi22 Haziran 2021 Salı 22:20
  • Filipinler'in Devlet Başkanı Duterte, aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti22 Haziran 2021 Salı 09:55
  • Rusya'da Kaçırılan ABD'li Yüksek Lisans Öğrencisi Ölü Bulundu20 Haziran 2021 Pazar 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti