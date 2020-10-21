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Çin koronavirüs potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü

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Çin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.
Çin koronavirüs potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü

 

Çin, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti. Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu söyleyen Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Covid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı" ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

 

MAKUL ÜCRETLERLE SATIŞA ÇIKACAK

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Covid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Covid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

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