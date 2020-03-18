  • BIST 85.577
  • Altın 310,074
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek

» »
Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.
Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek

Avrupa ülkeleri Covid-19 olarak bilinen koronavirüsün merkez üssü haline gelmiş durumdayken salgının ortaya çıktığı Çin hükümeti Avrupa Birliği'ne sağlık ekipmanları gönderecek.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyada yayımladığı mesajda Çin yetkililer ile görüştüğünü, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı .18 Mart 2020 Çarşamba 17:28
  • Hükümet 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı18 Mart 2020 Çarşamba 10:42
  • Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson arasındaki zirvede İdlib, koronavirüs ve göçmen sorunu görüşüldü17 Mart 2020 Salı 22:07
  • AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: AB vatandaşları Avrupa içinde ve dışında mahsur kaldı17 Mart 2020 Salı 22:05
  • İngiltere Politika Değişikliğine Gidiyor17 Mart 2020 Salı 12:58
  • Hollanda'da esrar satışı yapan 'coffeeshop'lar hükümetin izniyle yeniden açılıyor17 Mart 2020 Salı 12:26
  • Polonya'da bi bakanda koronavirüs görüldü, 15 bakan karantinaya alındı17 Mart 2020 Salı 12:23
  • Vatikan: Koranüvirüs nedeniyle paskalya haftası seremonileri internetten yayımlanacak17 Mart 2020 Salı 01:25
  • İspanya'da özel hastaneler devletin kontrolüne giriyor17 Mart 2020 Salı 00:51
  • Kübalı ve Çinli doktorlar İtalya'da17 Mart 2020 Salı 00:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti