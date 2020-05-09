Çin, Kuzey Kore'ye koronavirüs yardımı teklif etti

Çin lideri Xi Jinping, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a yolladığı mesajda, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım önerdi.

Komünist Parti'nin başlıca yayın organlarından Global Times'ın haberine göre Xi, Çin'in "Kuzey Kore'nin ihtiyaçları temelinde" yardım sağlayabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili çok fazla bilgi yok.

Ülke bir çok kez herhangi bir Covid-19 vakasına rastlanmadığını ve bunu sıkı önlemler ve sınırların kapatılmasına borçlu olduğunu söyledi.

Güney Koreli istihbarat yetkilileri ise, komşu Çin'le bağlantılarına dikkat çekerek, Kuzey Kore'de hastalık görülmemesinin pek muhtemel olmadığını vurguluyor