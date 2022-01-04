  • BIST 1.963,59
  • Altın 777.25222
  • Dolar 13.4364
  • Euro 15.1738
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Çin Mahkemesinden Tartışma Yaratan Açıklama: Aldatma, Boşanma Nedeni Sayılmaz

» »
Çin'in Shandong kentinde bir mahkemenin paylaştığı ve "aldatmanın boşanma sebebi sayılmayacağını" belirten yazı ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olayın ardından mahkeme paylaşımını kaldırdı.
Çin Mahkemesinden Tartışma Yaratan Açıklama: Aldatma, Boşanma Nedeni Sayılmaz

Çin’de bir mahkeme, aldatmanın boşanma için yetersiz bir neden olduğunu öne süren bir açıklama yayınladıktan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ülkenin doğusundaki Shandong yüksek mahkemesi dün yayınlanan bir makalede, ‘evlilik dışı bir ilişkinin ‘devamlı’ olmadığı sürece ilişki sayılmayacağı’ bu yüzden de boşanmak için yeterli bir neden olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

Mahkemenin açıklaması kamuoyunda büyük tepki yaratırken, halkın tepkisi üzerine makale yayından kaldırıldı.

ÇİN’DE BOŞANMALARIN EN AZA İNDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Çin, özellikle pandemi sonrası artan boşanma oranlarıyla mücadele kapsamında devlet desteği sağlıyor ve çiftlere bir aylık ‘sakinleşme’ dönemi için olanak tanıyor. Ülkede doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması nedeniyle boşanmaların azami seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Ancak bu durum ülkedeki kadınlar başta olmak üzere genç nüfus da dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

‘SADAKATSİZLİĞİ TEŞVİK EDİYOR!’

Shandong mahkemesinin yayınladığı makale de artan tartışmaların ardından geldi. Konu, kısa sürede Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da 980 milyondan fazla kez görüntülendi. Birçok kullanıcı mahkemeyi eleştirirken, “Bu açıklama sadakatsizliği teşvik etmiyor mu?, “Evlilik ne zaman pranga oldu?” gibi yorumlar yaptı.

Çin’in devlet merkezli bir haber sitesi olan The Paper’a konuşan avukat Li Lizheng, makalenin bireyin boşanma davası açma hakkını ihlal ettiği için ‘yanlış’ olduğunu belirtti.

Hukuk profesörü Chen Aiwu da The Paper’a, boşanmaya çalışırken mahkeme tarafından belirtilen “kararlı evlilik dışı ilişki” de dahil olmak üzere hiç kimsenin medeni kanunda belirtilen nedenlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

‘ÜÇ ÇOCUK İSTENİYOR’

On yıllardır aileleri bir çocukla sınırlayan Pekin, doğum oranını artırmak ve nüfusun ortalama yaşını düşürmek için tüm çiftlerin üç çocuğa sahip olmasını istiyor.

Ülkede ayrıca evlilik oranı da düşüyor. Boşanma sayısı da 2014 ile 2019 arasında istikrarlı bir şekilde artış gösterdi. Son dönemde Çin hükümetinin de devreye girmesiyle sayıların eski haline getirilmesi hedefleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kore'de Omicron kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti03 Ocak 2022 Pazartesi 14:02
  • Kuzey Kore lideri Kim: Ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıyayız, 2022'de öncelik ekonomi olacak02 Ocak 2022 Pazar 14:40
  • Kar Ülkede Hayatını Felç Etti! 220 Uçuş Ve 130 Tren Seferi İptal01 Ocak 2022 Cumartesi 22:56
  • Kuzey Kore Lideri Kim: Ölüm Kalım Savaşı Veriyoruz01 Ocak 2022 Cumartesi 17:04
  • Çin'de azalan nüfusa karşı bebek yapan çiftlere kredili teşvik01 Ocak 2022 Cumartesi 16:33
  • Rusya’da Yılın Son Gününde Covid-19’dan 912 İnsan Öldü31 Aralık 2021 Cuma 22:01
  • Çin COVID salgının ikinci yılında "sıfır vaka" stratejisinde ısrarcı31 Aralık 2021 Cuma 13:42
  • Çin'de Karantinadaki Şian Sakinlerine Yiyecek Sözü Verildi30 Aralık 2021 Perşembe 22:06
  • Kovid-19'un Ortaya Çıktığı Vuhan, Çin'in Salgınla Mücadele Stratejisini Şekillendirdi30 Aralık 2021 Perşembe 19:29
  • Afganistan’dan Kaçan Gani: Beni Günah Keçisi Yaptılar30 Aralık 2021 Perşembe 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti