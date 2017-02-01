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Çin Mars ve Jüpiter'i keşfedecek

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Çin Mars ve Jüpiter'i keşfedecek
Çin, Mars ve Jüpiter'i keşfe hazırlanıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi Direktör Yardımcısı Vu Yenhua, Mars'a yönelik ilk misyonu 2020'de hayata geçireceklerini söyledi.

Ülkenin resmi haber ajansı Şinhua'ya konuşan Çin Ulusal Uzay İdaresi Direktör Yardımcısı Vu Yenhua, Mars'a yönelik ilk misyonu 2020'de hayata geçireceklerini söyledi.

İkinci misyon kapsamında ise Mars'ın yüzeyinden numuneler toplanarak kızıl gezegenin coğrafi yapısı ve çevresel şartlarına ilişkin incelemeler yapacaklarını aktaran Vu, asteroitlerin araştırılması ve Jüpiter sistemini keşif projelerini de bilimsel araştırma takvimine eklediklerini belirtti.

Pekin hükümeti, havacılık ve uzay sanayisini güçlendirerek 2030 yılına kadar bir "uzay gücü" olmayı hedefliyor.

Çin Devlet Konseyinin geçen yıl yayımladığı rapora göre, Pekin yönetiminin 2020 yılına kadar insanlı uzay misyonları, Ay'ın keşfi, BeiDou navigasyon uydu sistemi ve yüksek çözünürlükte gözlem uydularını kapsayan geniş bir uzay programı bulunuyor.

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