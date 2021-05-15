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Çin Mars'a iniş yapan 2. ülke oldu

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Çin devlet ajansı, Mars'ın yüzeyine uzay aracı indirdiklerini açıkladı.
Çin Mars'a iniş yapan 2. ülke oldu

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-1 uzay aracının taşıdığı Zhurong adlı kaşifin başarılı bir şekilde Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptığını doğruladı.

Tianwen yani Çince "Cennete Sorular" olan uzay aracı 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan biri yörünge aracı, bir iniş aracı bir de yüzeyde yaşam arayacak olan Mars kaşifi Zhurong.

Temmuz ayında fırlatılan araç iniş yapmadan önce Mars'ın atmosferini inceleyerek yüzey fotoğraflarını dünyaya göndermişti.

Çin'in Mars kaşifi, şimdi de Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yaşam izi arayacak. Çin, ABD'nin ardından Mars'a inmeyi başaran ikinci ülke olarak tarihe geçti.

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