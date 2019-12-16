Çin Mesut Özil'i Sincan'a davet etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne 'Doğu Türkistan' diyen ve Çin'in politikalarını eleştiren Arsenal'li futbolcu Mesut Özil'i 'Batı basınından etkilenmemek ve kendi gözleriyle görmek' adına bölgeye davet etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Arsenalli futbolcu Mesut Özil'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden "Doğu Türkistan" olarak bahsetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Global Times'ta yer alan habere göre, bugün basın toplantısı düzenleyen bakanlık sözcüsü Gıng Şueng, "Batı basınının düzmece haberlerinden etkilenmemek ve bölgeyi kendi gözleriyle görmek" adına Özil'i Sincan'a davet etti.

Gıng, "Sincan, Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır. Çin tarihinde Sincan, "Doğu Türkistan Devleti" tabiri şöyle dursun, hiçbir zaman "Doğu Türkistan" olarak anılmamıştır. Özil, birtakım düzmece haberler ve gerçekdışı yorumlardan etkilenmiş olmalı" dedi.

"Özil, Uygur halkı dahil olmak üzere tüm Çinlilerin dini özgürlüklerinin korunduğunu ve Sincan'da üç yıldır şiddet içeren terör saldırısı yaşanmadığını bilmiyor olmalı" diyen Gıng, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona Sincan'ın siyasi istikrar, ekonomik kalkınma, etnik birlik ve toplumsal uyum yaşadığını söyleyebilirim. Özil'i, Sincan'da seyahat etmesi ve buraya bir göz atması için davet ediyoruz. Bir vicdanı olduğu, doğruyu yanlıştan ayırabildiği ve objektiflik ve adalet ilkelerini benimsediği sürece, Sincan'ın düşündüğünden farklı bir yer olduğunu görecektir."

Özil, cuma günü sosyal medya hesaplarından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden "Doğu Türkistan" diye bahsetmiş ve Çin'in bölgedeki politikalarına yönelik suçlamalarda bulunmuştu.

Çin Futbol Federasyonu (CFA), paylaşımlarından ötürü Özil'e tepki göstermişti. Çin Devlet Televizyonu CCTV ve yayın kuruluşu PPTV, Özil'in açıklamalarının ardından Arsenal ve Manchester City maçınının yayınını durdurmuştu.