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Çin nüfus politikasına değiştirdi: Üç çocuğa izin çıktı

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Yaşlanan nüfus nedeniyle tek çocuk politikasından 2016'da vazgeçen Pekin, şimdi de üç çocuğa izin verileceğini açıkladı. Ancak uzmanlar, ülkede çocuk yetiştirmenin çok pahalı olduğunu söylüyor.
Çin nüfus politikasına değiştirdi: Üç çocuğa izin çıktı

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de yenidoğan sayısında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından nüfus planlama politikalarında dikkat çekici bir değişikliğe gidildi. Uzun yıllar tepki çeken tek çocuk politikasını 2016'da iki çocuğa çıkarmış olan Pekin yönetimi, üç çocuğa izin verileceğini açıkladı.

Çin Komünist Partisi'nin Devlet Başkanı Şi Jinping'in başkanlığında düzenlediği politbüto toplantısının ardından devlet ajansı Şinhua'da yayımlanan haberde, "Doğum politikasını daha da optimize edebilmek adına Çin, evli çiftlerin üç çocuk sahibi olabileceği bir politikayı uygulayacak" denildi.

Bu yolla Çin'in nüfus yapısının gençleştirilerek 'iyileştirileceği' belirtilen haberde üç çocuk sahibi olacak ailelere destek verileceği de aktarıldı. Ancak desteğin içeriğine dair şu an için ayrıntı verilmedi.

Pekin yönetimi, artan nüfusa karşı önlem olarak on yıllardır süren tek çocuk politikasını 2016'da değiştirerek 'iki çocuk' politikasına geçmişti. Ancak uzmanlar, Çin'de büyük kentlerde çocuk yetiştirmenin yüksek maliyeti nedeniyle iki çocuk politikasının nüfusun gençleşmesi açısından hedeflenen etkiyi sağlamadığını belirtiyor.

New York Üniversitesi'nin (NYU) Şanghay kampusünde sosyoloji profesörü olan Yifei Li, "İnsanları tutan şey iki çocuk sınırlaması değil, bugün Çin'de çocuk yetiştirmenin inanılmaz derecede yüksek maliyeti oldu" dedi. Reuters'a konuşan Yifei, "Barınma, okul dışı faaliyetler, gıda, geziler, her şey üst üse biniyor. Sınırlamayı kaldırmak tek başına kimsenin matematiğinde anlamlı bir değişikliğe yol açmayacaktır" diye konuştu.

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