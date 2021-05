Çin nüfusunun, 2010-2020 yıllarında yüzde 5,3 artışla 1 milyar 411 milyonu aştığı bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, 2020 sonunda düzenlenen 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarının detaylarını, kamuoyuyla paylaştı.

Sonuçlara göre, önceki nüfus sayımının yapıldığı 2010'da 1 milyar 339 milyon 724 bin 852 olan Çin anakara nüfusu, 2020'de 1 milyar 411 milyar 778 bin 724 oldu.

Öte yandan Hong Kong Özel İdare Bölgesinin nüfusunun 7 milyon 474 bin 200'e, Makau Özel İdare Bölgesinin nüfusunun 683 bin 218'e ve Pekin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ın nüfusunun 23 milyon 561 bin 236'ya ulaştığı belirtildi.

Nüfus, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken yıllık ortalama artış binde 5,3 oldu. Nüfus artış hızı, önceki 10 yıla göre binde 0,4 azaldı.

Hükümet 2019'da nüfusun 1 milyar 400 milyon sınırını aştığı tahmininde bulunmuştu. Bu tahmine göre, 2020'de nüfus, önceki yıla göre binde 8 arttı.

DOĞUMLAR YÜZDE 18 AZALDI

Çin'de 2020'de yaklaşık 12 milyon bebek dünyaya gelirken doğumlar önceki yıla göre yüzde 18 azaldı. Ülkede 2019'da 14 milyon 650 bin bebek doğmuştu.

1,3 olan kadın başına doğum oranı, nüfus artışında istikrarı gösteren 2,1 oranının altında kaldı.

Tüm bu göstergeler, Çin nüfusun azalma ve yaşlanma yönelimine girdiğinin işareti olarak yorumlandı.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN PAYI AZALDI

2020 sonuçlarına göre Çin nüfusunun yüzde 17,95'ini 0-14 yaşlarındakiler, 63,35'ini 15-59 yaşındakiler ve 18,70'ini 60 ve üzeri yaştakiler oluşturuyor.

0-14 yaşlarındaki çocuk nüfusun yüzdelik payı önceki on yıla göre 1,35 artarken çalışma çağındaki 15-59 yaşlarındaki nüfus 6,79 azaldı. 60 yaş üzeri yaşlı nüfusun payı ise 5,44 arttı.

ERKEK NÜFUSU DAHA FAZLA

Nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında erkeklerin kadınlara kıyasla fazla olduğu görülüyor. Erkekler nüfusun yüzde 51,24'ünü, kadınlar ise yüzde 48,76'sını oluşturdu.

Erkek nüfusu kadın nüfusundan yaklaşık 33 milyon fazla olduğu bildirildi.

Ülkede her 100 kadına 105,7 erkek karşılık gelirken dağılımın on yıl önceki sayımla aşağı yukarı aynı olduğu kaydedildi.

HAN ÇİNLİLERİ HAKİM ETNİK GRUP

Nüfusun etnik gruplara göre dağılımda ise nüfusun yüzde 91,11'ini oluşturan Han Çinlileri, hakim etnik grup olurken diğer etnik gruplar yüzde 8,89'luk paya sahip oldu.

2010-2020 yıllarında Han Çinlilerinin nüfusu yüzde 4,93, diğer etnik grupların nüfusu ise yüzde 10,26 arttı.