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Çin: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki endişelerini anlıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi bugün bir telefon görüşmesi yaptı.
Çin: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki endişelerini anlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Global Times'ın haberine göre Lavrov Ukrayna'da mevcut durum ve Rusya'nın pozisyonu hakkında Vang'a bilgi verdi.

Lavrov ABD ve NATO'nun doğuya doğru genişleyerek ve Minsk anlaşmalarının uygulanmasını reddedip BM Güvenlik Konseyi'nin 2202 nolu kararını çiğneyerek taahhütlerini ihlal ettiğini söyledi. Lavrov Rusya'nın kendi hakları ve çıkarlarını güvenceye almak için gerekli adımları atmak zorunda kaldığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang ise ülkesinin diğer ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne her zaman saygılı olduğunu kaydetti. Vang Ukrayna meselesinin karmaşık ve özel tarihi boyutları olduğunu belirterek Rusya'nın güvenlik garantileri hakkındaki makul endişelerini anladıklarını dile getirdi.

Vang ayrıca ülkesinin Soğuk Savaş mantığının tamamen terk edilmesinden ve dengeli, etkili, sürdürülebilir Avrupa güvenlik mekanizmasının eninde sonunda diyalog ve müzakereler yoluyla kurulmasından yana olduğunu kaydetti.

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