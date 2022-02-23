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Çin, Rusya'ya yaptırımlara karşı çıktı, ABD'yi "panik yaratmakla" suçladı

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Çin, Rusya’ya karşı yaptırım kararı alan ve Ukrayna’ya savunma amaçlı silah desteği vereceğini açıklayan ABD’yi “gerilimi artırmak” ve “panik yaratmakla” suçladı.
Çin, Rusya'ya yaptırımlara karşı çıktı, ABD'yi "panik yaratmakla" suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Eğer bir başkalarını suçlarken ateşe benzin döküyorsa bu sorumlu ve ahlaklı bir davranış olmaz” dedi.

Pekin yönetimi, Rusya’ya yaptırımlara da karşı çıkıyor.

Chunying, “Yaptırımlar sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir yol olmadı” dedi.

Sözcü Chunying, tüm tarafları birbirlerinin güvenlik endişelerine karşı hassasiyet gösterme çağrısı yaptıklarını aktardı.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin yanında, Japonya ve Avustralya da Rusya’ya karşı yaptırım kararları açıkladı.

Beyaz Saray, Ukrayna’ya sağlanacak silahların yalnızca savunma amaçlı olacağının altını çiziyor.

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