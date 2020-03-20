Çin, salgını ilk duyurduğunda söylenti yaymakla suçlanan Vuhanlı doktora öldükten sonra "pardon" dedi

Çin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk çıktığı sırada uyarılarda bulunduktan sonra söylenti yaymakla itham edilerek sorgulanan Vuhanlı doktor Li Wenliang’ı ölümünden sonra “temize çıkardı”.

Associated Press’in haberine göre, iktidardaki Çin Komünist Parti (ÇKP) yönetiminin üst disiplin kurulu, Vuhan’daki polis gücünün, içinde tutuklama tehdidi de bulunan Dr. Li hakkındaki ihtar kararını geri çektiğini kaydetti.

Doktorun ailesine “resmi özürlerini” ileten kurum, ilk başlarda duruma müdahale eden iki polis hakkında da “disiplin cezası” verdi.

Li’nin ölümünün ardından ÇKP yönetimi, salgın hastalıkla ilgili gerçekleri halktan gizlemek, meseleyi ifşa edenleri susturmak ve yalan söyleyerek konuyu örtbas etmekle suçlanmıştı.

Hastalığın ilk görüldüğü dönem çalıştığı hastanenin karantinaya alındığını duyuran Çinli doktorun yaşadıkları tartışma konusu olmuştu.

New York Times’ın şubat ayı başında “Yeni koronavirüs yayılırken Çin’in eski alışkanlıkları mücadeleyi geciktirdi” başlıklı haberinde, Çinli yetkililerin kritik dönüm noktalarında meseleyi gizlemeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Habere göre o sıralar henüz adı konmamış gizemli hastalığın 7 kişiyi etkilediğinin tespit edildiği hastanede çalışan Dr. Li, 30 Aralık 2019’da internetteki bir sohbet grubunda yazdığı mesajla tıp fakültesinden arkadaşlarını uyararak acil servisin karantinaya alındığını belirtmişti.

Daha sonra adı koronavirüsün doğum yeri olarak anılacak Vuhan’da sağlık kurumu yetkilileri o gece yarısı Dr. Li’den gelmesini emrederek neden böyle bir bilgiyi paylaştığına dair izahat istemiş ve üç gün sonrasındaysa polis, Çinli doktora yaptığı uyarının “yasadışı davranış” teşkil ettiğine dair bir açıklamayı zorla imzalatmıştı.

O sıralar kent sakinleri, doktorlar ve yetkililerle yapılan 20’den fazla görüşmenin yanı sıra Çin medyasında yer alan haberler ve hükümetin açıklamalarına bakıldığında aralık ayının başlarında ilk semptomların ortaya çıkışıyla yönetimin Vuhan’a giriş-çıkışları kapatma kararı arasında kritik öneme sahip 7 haftalık bir süre geçtiği ve bu zaman zarfında enfekte olmuş kişilerin zaten hastalığı yaymaya başladığı ifade edilmişti.

Bu iddiaları takip eden günlerde dünya gündemine oturan Dr. Li 6 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan’ı sarstıktan sonra dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında son verilere göre 246 bin 799 kişi enfekte oldu, 10 bin 63 kişi hayatını kaybetti.

Haftalarca süren sıkı önlemler ve sağlık tedbirlerinin ardından dün yapılan açıklamalara göre Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi.