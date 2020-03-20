  • BIST 85.796
  • Altın 312,981
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Çin, salgını ilk duyurduğunda söylenti yaymakla suçlanan Vuhanlı doktora öldükten sonra "pardon" dedi

» »
Çin, salgını ilk duyurduğunda söylenti yaymakla suçlanan Vuhanlı doktora öldükten sonra "pardon" dedi
Çin, salgını ilk duyurduğunda söylenti yaymakla suçlanan Vuhanlı doktora öldükten sonra "pardon" dedi

Çin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk çıktığı sırada uyarılarda bulunduktan sonra söylenti yaymakla itham edilerek sorgulanan Vuhanlı doktor Li Wenliang’ı ölümünden sonra “temize çıkardı”.

Associated Press’in haberine göre, iktidardaki Çin Komünist Parti (ÇKP) yönetiminin üst disiplin kurulu, Vuhan’daki polis gücünün, içinde tutuklama tehdidi de bulunan Dr. Li hakkındaki ihtar kararını geri çektiğini kaydetti.

Doktorun ailesine “resmi özürlerini” ileten kurum, ilk başlarda duruma müdahale eden iki polis hakkında da “disiplin cezası” verdi.

Li’nin ölümünün ardından ÇKP yönetimi, salgın hastalıkla ilgili gerçekleri halktan gizlemek, meseleyi ifşa edenleri susturmak ve yalan söyleyerek konuyu örtbas etmekle suçlanmıştı.

Hastalığın ilk görüldüğü dönem çalıştığı hastanenin karantinaya alındığını duyuran Çinli doktorun yaşadıkları tartışma konusu olmuştu.

New York Times’ın şubat ayı başında “Yeni koronavirüs yayılırken Çin’in eski alışkanlıkları mücadeleyi geciktirdi” başlıklı haberinde, Çinli yetkililerin kritik dönüm noktalarında meseleyi gizlemeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Habere göre o sıralar henüz adı konmamış gizemli hastalığın 7 kişiyi etkilediğinin tespit edildiği hastanede çalışan Dr. Li, 30 Aralık 2019’da internetteki bir sohbet grubunda yazdığı mesajla tıp fakültesinden arkadaşlarını uyararak acil servisin karantinaya alındığını belirtmişti.

Daha sonra adı koronavirüsün doğum yeri olarak anılacak Vuhan’da sağlık kurumu yetkilileri o gece yarısı Dr. Li’den gelmesini emrederek neden böyle bir bilgiyi paylaştığına dair izahat istemiş ve üç gün sonrasındaysa polis, Çinli doktora yaptığı uyarının “yasadışı davranış” teşkil ettiğine dair bir açıklamayı zorla imzalatmıştı.

O sıralar kent sakinleri, doktorlar ve yetkililerle yapılan 20’den fazla görüşmenin yanı sıra Çin medyasında yer alan haberler ve hükümetin açıklamalarına bakıldığında aralık ayının başlarında ilk semptomların ortaya çıkışıyla yönetimin Vuhan’a giriş-çıkışları kapatma kararı arasında kritik öneme sahip 7 haftalık bir süre geçtiği ve bu zaman zarfında enfekte olmuş kişilerin zaten hastalığı yaymaya başladığı ifade edilmişti.  

Bu iddiaları takip eden günlerde dünya gündemine oturan Dr. Li 6 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan’ı sarstıktan sonra dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında son verilere göre 246 bin 799 kişi enfekte oldu, 10 bin 63 kişi hayatını kaybetti.

Haftalarca süren sıkı önlemler ve sağlık tedbirlerinin ardından dün yapılan açıklamalara göre Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı Kovid-19 vakası tespit edilmediği bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'da Otobüste Bir Kadına Cinsel Saldırıda Bulunup Öldüren 4 Kişi İdam Edildi20 Mart 2020 Cuma 10:33
  • Koronavirüs: Asya ülkelerinde ikinci dalga salgın endişesi yaşanıyor19 Mart 2020 Perşembe 23:25
  • Koronavirüste son durum | Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı Covid-19 vakası görülmedi19 Mart 2020 Perşembe 19:04
  • Çin, grip ilacı Firapiravir'in Koronavirüs'le mücadelede etkili olduğunu açıkladı: Testlere katılanlar ortalama 4 günde iyileşti18 Mart 2020 Çarşamba 12:57
  • Çin'de koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi17 Mart 2020 Salı 16:37
  • Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi17 Mart 2020 Salı 16:32
  • Güney Kore’de koronavirüs tespiti yapılan kişi sayısı üst üste üçüncü gün 100’ün altında kaldı17 Mart 2020 Salı 12:25
  • Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu'15 Mart 2020 Pazar 22:19
  • Hindistan'da koronavirüsten korunmak için 'inek idrarı içme partisi' düzenlendi15 Mart 2020 Pazar 09:20
  • Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı15 Mart 2020 Pazar 00:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti