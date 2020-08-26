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Çin Savunma Bakanlığı: ABD uçağının uçuşa yasak bölgeye girmesi 'provokasyon'

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Çin Savunma Bakanlığı: ABD uçağının uçuşa yasak bölgeye girmesi 'provokasyon'
Çin Savunma Bakanlığı: ABD uçağının uçuşa yasak bölgeye girmesi 'provokasyon'

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, yaptığı açıklamada, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait U-2 tipi casus uçağın, ülkenin kuzeyinde yapılan tatbikat sırasında uçuşa yasak bölgeye girmesinin "açıkça provokasyon" olduğunu belirtti.

Vu, bu eylemin ciddi biçimde normal tatbikat faaliyetleriyle çatıştığını vurguladı.

Uçağın uçuşa yasak bölgede uçmasının, yanlış kararlar alma ve hatta istenmeyen hava-deniz kazalarına yol açabileceğini savunan Vu, bu eylemin güçlü biçimde protesto edildiğini ve ABD'nin bu tür eylemlere son vermesini talep ettiklerini söyledi.

Açıklamada, tatbikatın Çin Kuzey Harekat Komutanlığı tarafından yürütüldüğü belirtildi ancak zamanı ve yerine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bu arada Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Zhang Chunhui de Komutanlığın tetikte olacağını ve provokasyonlarla mücadele ve ulusal egemenlik ile toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını açıkladı.

Diğer yandan Çin Deniz Güvenliği, 24 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde Pekin'in doğusunda yer alan Bohai Körfezi üzerinde tatbikat yapılacağını duyurmuştu.

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