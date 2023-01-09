  • BIST 5.170,97
  • Altın 1130.294
  • Dolar 18.7704
  • Euro 20.1812
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Çin, “Şicien” sınıfı test uydularını fırlattı

»
Çin, yörünge teknolojilerinin test edilmesi için kullanılması hedeflenen Şicien uydularını uzaya gönderdi.
Çin, “Şicien” sınıfı test uydularını fırlattı

Xinhua’nın haberine göre, “Şicien-23”, “Şicien-22A” ve “Şicien-22B” uyduları, Long March 7 taşıyıcı roketiyle Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden fırlatıldı.

 

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. Şicien-23’ün bilimsel deneyler ve teknik doğrulama süreçlerinde, Şicien-22A ile Şicien-22B’nin ise uzay çevresinin izlenmesi gibi yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı belirtildi.

459’UNCU BAŞARILI GÖREV

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 459’uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Şicien uydu programı, uydulardan bazılarının fırlatışlarının duyurulmaması, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.

Hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan uydu programının, Çin’in yörünge teknolojilerini test ettiği Şiyan ve Çuangşin gibi diğer uydu programlarından farkının ne olduğu ise bilinmiyor.

Adı, “uygulama” anlamına gelen Şicien uydularının, Şiyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) uydu programlarında erken geliştirme aşamasındaki yeni teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Microsoft ChatGPT’yi arama motoruna ekliyor06 Ocak 2023 Cuma 20:53
  • 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresi çalındı06 Ocak 2023 Cuma 14:31
  • Siyasi krizde Elon Musk tarafını belli etti06 Ocak 2023 Cuma 14:05
  • Meta'ya gizlilik yasası ihlalinden dev para cezası05 Ocak 2023 Perşembe 18:51
  • Yeni araştırma: Sosyal medya çocukları aşırı alıngan hale getiriyor04 Ocak 2023 Çarşamba 23:05
  • Hayattaki son Apollo 7 astronotu Walter Cunningham 90 yaşında öldü04 Ocak 2023 Çarşamba 22:18
  • Twitter’da yeni ifşa: ABD, binlerce hesabın kapatılmasını istedi04 Ocak 2023 Çarşamba 13:46
  • Microsoft Madrid’e veri merkezi kuruyor03 Ocak 2023 Salı 21:41
  • Otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı03 Ocak 2023 Salı 20:05
  • Sosyal medya platformlarını 2023’te daha fazla düzenleme bekliyor02 Ocak 2023 Pazartesi 22:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti