Çin, sorunlu olduğu tespit edilen 89 milyon maskeye el koydu

Covid-19 salgını sırasında birçok kez yurt dışına ihraç ettiği sorunlu maskelerle gündeme gelen Çin'de sağlık normlarına uygun olmayan 89 milyondan fazla maske el konuldu.

Çin'de piyasa denetimi idaresi yetkilisi Gan Lin cuma günü yaptığı basın açıklamasında, normlara uygun olmayan 89 milyondan fazla maske ve 418 bin adet koruyucu ekipmanın ele geçirildiğini açıkladı. El konulan ürünlerin kaçının ihracata yönelik olduğu belirtilmedi.

Salgının yayılmasıyla Çin dünyanın en önemli maske tedarikçisi konumuna geldi. Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) yetkilisi Li Xingqian, ülkesinin 74 ülke ve bölgeye 1 milyardan fazla maske ihraç ettiğini açıkladı.

Fakat Çin'den maske alan Fransa, Hollanda, Finlandiya ve Kanada gibi ülkeler ithal edilen maskelerin gerekli medikal normlara uygun olmadığını iddia etmişti. Çin'den ithal edilen birçok maskenin uygunluk sertifikasının da sahte olduğunu ortaya çıkmıştı.

Yeni düzenleme: Hem Çin hem de gönderilecekleri ülkelerin standartlarına uyacaklar

Gelen şikayetler üzerine Pekin, ihraç edilen koronavirüs tıbbi donanımlarıyla ilgili düzenlemeleri sıkılaştırdığını açıkladı. Böylece ürünlere hem Çin hem de gönderilecekleri ülkelerin ruhsat standartlarını yerine getirmeleri şartı getirildi.