  • BIST 2.999,17
  • Altın 1026.717
  • Dolar 18.0897
  • Euro 18.3226
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Çin tatbikat için Rusya’ya asker gönderecek

» »
Çin Savunma Bakanlığı; Hindistan, Belarus ve Tacikistan’ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya’ya asker göndereceklerini duyurdu.
Çin tatbikat için Rusya’ya asker gönderecek

Çin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara katılımın güncel bölgesel ve uluslararası durum ile bağlantılı olmadığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada; Hindistan, Belarus ve Tacikistan’ın da katılacağı ortak tatbikatın devam eden iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğu vurgulanarak, “Amaç, katılımcı ülkelerin orduları ile pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek ve çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini güçlendirmektir.” denildi.

Çin ve Rusya’nın katıldığı ortak tatbikatlar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, faiz indirimine gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54
  • Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:05
  • Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:55
  • Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:05
  • Çin’de sıcak hava uyarısı12 Ağustos 2022 Cuma 19:46
  • Rusya: Letonyalı vekiller, provokasyonlarına son vermeli12 Ağustos 2022 Cuma 19:02
  • Rusya Merkez Bankası: Varlık Fonu TL bulundurabilir12 Ağustos 2022 Cuma 17:44
  • Eski Rus liderden üstü kapalı tehdit: AB’nin nükleer santrallerinde de bir kaza olabilir12 Ağustos 2022 Cuma 17:02
  • Çin, 16 uyduyu uzaya yolladı11 Ağustos 2022 Perşembe 12:44
  • Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi11 Ağustos 2022 Perşembe 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti