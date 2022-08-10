  • BIST 2.819,89
  • Altın 1034.215
  • Dolar 17.9293
  • Euro 18.4878
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu

» »
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a ziyaretinin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatları noktaladığını bildirdi.
Çin, Tayvan çevresindeki askeri tatbikatlarını tamamladığını duyurdu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Şi Yi, yaptığı açıklamada, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurdu.

Tatbikatlardaki görevlerin başarıyla tamamlandığı, ordunun müşterek muharebe kabiliyetinin etkin şekilde test edildiğini aktaran Sözcü Şi, Tayvan Boğazı’ndaki durumu izleyeceklerini ve muharebeye hazırlık tatbikatları düzenli olarak icra edeceklerini belirtti.

Açıklama, Çin’in sabah saatlerinde Tayvan konusunda bir siyaset belgesi yayımlamasının ardından geldi. Belgede Çin ile Tayvan arasında ideolojik ve sosyal farklılıkların tanınması temelinde “barışçı yeniden birleşme” hedefini vurgulanmıştı.

Çin’de kabine görevindeki Devlet Konseyi’ne bağlı Tayvan İlişkileri Dairesi ile Enformasyon Dairesinin ortak yayımladığı, “Tayvan Sorunu ve Yeni Dönemde Çin’in Birleşmesi” başlıklı belgede, Pekin’in Ada üzerindeki egemenlik iddiaları yinelenirken uzlaşmacı mesajlara yer verilmesi dikkati çekmişti.

ADA ÇEVRESİNDE 6 BÖLGEDE TATBİKAT

Çin ordusu, Pelosi’nin ziyaretinin ardından 4-7 Ağustos’ta Ada çevresinde 6 bölgede askeri tatbikatlara başlamıştı. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava güvenliği uyarılarının (NOTAM) süresi 7 Ağustos’u izleyen gece saatlerinde dolarken, faaliyetler 8 ve 9 Ağustos’ta da devam etmişti.

Ada’nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Tayvan Boğazı’ndaki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin iptal edildiği bildirilmişti.

Bu arada, Tayvan da dün Ada’nın güneyindeki Pintung vilayetine bağlı Fınggang’da gerçek cephane ve mühimmatın kullanıldığı topçu tatbikatı yapmıştı.

PELOSİ’NİN TAYVAN ZİYARETİ

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada’yı topraklarının parçası olarak gören Pekin’in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada’yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997’de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan’ı ziyaret etmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin ve Tayvan arasındaki gerilim devam ediyor09 Ağustos 2022 Salı 08:40
  • Ünlü oyuncu Jessica Chastain Ukrayna’ya desteğe gitti08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:19
  • Energoatom: Ruslar nükleer santrale mayın döşedi08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:23
  • Çin: Tayvan Boğazı’ndaki krizi ABD provoke etti08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:38
  • Erdoğan’ın ‘Putin-Zelenskiy görüşmesi’ önerisine Rusya’dan yanıt08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:38
  • Kuzey Kore, Rusya’ya Ukrayna’da savaşması için 100 bin asker önerdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:39
  • Hong Kong karantina süresini 1 haftadan 3 güne indirdi08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:29
  • Tayvan: Çin’e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi07 Ağustos 2022 Pazar 20:56
  • Çin’de 900 yıllık ahşap köprü yandı07 Ağustos 2022 Pazar 20:45
  • Ukrayna’dan gelen mısır yüklü ‘Polarnet’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti07 Ağustos 2022 Pazar 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti