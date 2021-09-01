  • BIST 1.478,410
  • Altın 483,52
  • Dolar 8,2900
  • Euro 9,7700
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar COVID-19 önlemleriyle açıldı

» »
Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar koronavirüs salgını gölgesinde açıldı. Okullarda salgına karşı tedbirler artırıldı.
Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar COVID-19 önlemleriyle açıldı

Çin, Tayvan ve Hindistan'da okullar koronavirüs salgını gölgesinde açıldı. Okullarda salgına karşı tedbirler artırıldı.

Şinhua’nın haberine göre, yeni eğitim dönemine başlanan Çin’de COVID-19 salgınına karşı sıkı önlemler alındı.

Söz konusu önlemler kapsamında, okullara bir metrelik sosyal mesafe işaretleri asılırken, kızılötesi ısıölçer ve geçici gözlem bölgeleri oluşturuldu.

Tayvan'da sıralar plastik bölmelerle ayrılacak

COVID-19 vakaların azalma eğilimi gösterdiği Tayvan’da yeni eğitim dönemi başladı.

Salgın nedeniyle mayıs ayında kapanan ve eğitime çevrim içi devam etmek zorunda kalan Tayvan’da yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesinin üzerine okulların açıldığı belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin oturduğu sıralar plastik bölmelerle ayırılacak ve öğrenciler yemeklerini tek başına ve kendi sıralarında yiyebilecek.

Hindistan'da öğretmenlere aşı zorunluluğu

Hindistan’da yetkililer, yoğun COVID-19 vakalarına rağmen 1 Eylül'de okulların 18 ay sonra kısmen açılmasına karar verdi.

Hindistan’da en az 6 eyaletteki okullar ise eylül boyunca kademeli olarak yeniden açılacak.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, başkent Yeni Delhi’deki tüm öğretmenlerin aşılanması zorunla hale getirilirken, sınıfların doluluk oranı yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taliban sözcüsü: Türk askerini olumsuz bir durum meydana gelmemesi için istemiyoruz29 Ağustos 2021 Pazar 21:18
  • Japonya, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırılarını şiddetle kınadı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:24
  • Kazakistan’da patlama: Ulusal yas ilan edildi28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:36
  • Japonya'da salgına karşı OHAL genişletiliyor25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36
  • Taliban: Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine artık izin vermeyeceğiz24 Ağustos 2021 Salı 22:07
  • Delhi’den kirli havayı temizlemek için duman kulesi girişimi24 Ağustos 2021 Salı 12:39
  • Sri Lanka'da filler için yasal düzenleme: En fazla 4 saat çalıştırılacaklar23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:51
  • Haiti'deki depremde ölü sayısı 2207'ye yükseldi23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:15
  • Rusya'da gözaltına alınan Müslümanlar serbest bırakıldı21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:05
  • Japonya'da yerel yöneticilerden kapanma çağrısı21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti