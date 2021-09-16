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Çin tehdidine karşı nükleer ittifak: Avustralya da katıldı

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AUKUS adı altında kurulan güvenlik iş birliği organizasyonu kapsamında ABD ile İngiltere’nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağı açıklandı.
Çin tehdidine karşı nükleer ittifak: Avustralya da katıldı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson 350 gemi ve denizaltı dahil olmak üzere dünyanın en büyük donanmasına sahip olan ve giderek daha kışkırtıcı eylemlerde bulunan Çin karşısında nükleer teknoloji ittifakı kurduklarını açıkladı.

AUKUS adı altında kurulan güvenlik iş birliği organizasyonu kapsamında ABD ile İngiltere’nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağı açıklandı.

‘BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ’

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avustralya’nın en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa edeceği belirtilen anlaşmanın, bölgenin güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını vurguladı. Morrison, “Bölgemizde on yıllardır sahip olduğumuz, nispeten iyi ortam geride kaldı. Şüphesiz yeni bir döneme girdik. Bu hepimizi etkiliyor. Hint-Pasifik’in geleceği, tüm geleceğimizi etkileyecek.” dedi.

Biden da basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avustralya ve İngiltere ile ortaklıklarının uzun yıllara dayandığının altını çizerek 21. yüzyılda karşılaşılan zorluklarla da birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

‘SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ’

Biden, “AUKUS altında en kilit proje olarak, Avustralya’nın konvensiyonel silahlı nükleer enerjili denizaltı edinmesi için istişareleri başlatıyoruz. Bu teknolojinin güvenli olduğu doğrulandı. ABD ve İngiltere on yıllardır bunu kullanıyor.” ifadesini kullandı.

Pekin yönetimi ise kurulan ittifakı ‘Soğuk Savaş zihniyeti’ olarak yorumluyor. Başkan Xi, Güney Çin Denizi’nde yabancı ülke gemilerinin olmasını ‘düşmanca bir hareket’ olarak kabul edeceklerini açıklamıştı. İngiltere, ABD ve Avustralya’nın kurduğu ittifakın Çin Denizi’nde hakimiyet sağlamasının Çin ve Rusya için büyük bir sorun teşkil edeceği düşünülüyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947’de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi’nin yüzde 80’i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya’nın da olduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

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