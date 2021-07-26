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Çin temel konularda özel dersi yasakladı

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Çin, aileler üzerindeki finansal baskıları azaltmak için temel ders konularına dair özel ders verilmesini yasaklayarak oldukça büyük olan ülkedeki özel eğitim sektöründe şok etkisi yarattı.
Çin temel konularda özel dersi yasakladı

Çin, aileler üzerindeki finansal baskıları azaltmak için temel ders konularına dair özel ders verilmesini yasaklayarak oldukça büyük olan ülkedeki özel eğitim sektöründe şok etkisi yarattı.

Bu adım Asya borsalarında düşüşü tetikleyen unsurlardan biri oldu.

Reuters ajansının ulaştığı hükümet belgesine göre Çin’in eğitime dair politika değişikliği kararı aynı zamanda bu sektöre yabancı yatırımın yapılmasını da yasaklıyor.

Bu adım Çin’in 120 milyar dolar büyüklüğündeki özel ders sektörünü yok etmekle tehdit ederken, New Oriental Education & Technology Group ve Koolearn Technology Holding Ltd gibi Hong Kong ve New York borsalarında işlem gören özel ders şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşü tetikledi.

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