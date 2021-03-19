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Çin, Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

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Çin ordusu, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden 'hassas veri' toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağı getirdi.
Çin, Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı. Yayımlanan emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

Çin ordusuTesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden 'hassas veri' toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağı getirdi.

​Askeri yetkililere gönderilen emirde, "Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği ve askeri bilgilerin güvenliğini sağlamak için söz konusu araçların ordunun tesislerine girişinin yasaklandığı" kaydedildi.

Emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

Tesla'nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş sistemine yardımcı olmak için araç içinde ve dışında çok sayıda kamerası bulunuyor. 

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