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Çin, Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu

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Tokyo 2020'de ilk günün sonunda Çin topladığı altın madalyalarla dikkat çekti.
Çin, Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı ilk gün sonunda Çin genel sıralamada birinci sırada yer aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen olimpiyatların ilk gününde 3 altın ve bir bronz madalya kazanan Çin, madalya sıralamasında zirveye yerleşti.

İlk gün mücadelesini birer altın ve gümüş madalyayla tamamlayan İtalya ile Japonya ikinci ve üçüncü sırada kendisine yer buldu.

İLK ALTIN MADALYA ÇİN'İN

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyanın sahibi Çinli atıcı Qian Yang oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.

Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.

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