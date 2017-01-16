 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATürk kargo uçağı Kırgızistan’da düştü!

Çin Trump’a “acımayacak”

» »
Çin Trump’a “acımayacak”
Çin, göreve başladıktan sonra da Tayvan üzerinden “Tek Çin Politikasını” eleştirmesi durumunda ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın “gözünün yaşına bakılmayacağı” uyarısını yaptı.

Ülkenin resmi yayın organlarından China Daily gazetesindeki makalede, “Trump, Beyaz Saray’ı devraldıktan sonra da ikili ilişkilere vereceği zararı umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasına yönelik provokatif hamlelerini sürdürürse Pekin’in ona karşı acımasız olmaktan başka çaresi kalmayacaktır.” ifadesine yer verildi.

Trump ile yaşanacak gerginliğin her iki taraf için de bedeli olacağına işaret edilen makalede, “Ancak müstakbel ABD Başkanı’nın oynadığı ‘Tayvan oyununun’ ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu anlaması için bu bedellerin ödenmesi kaçınılmaz. Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır.” yorumu yapıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada “Dünyada sadece tek Çin var. Tayvan sorunu müzakere edilemez.” ifadesini kullanmıştı.

Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralmaya hazırlanan Trump, geçen hafta Wall Street Journal’a verdiği demeçte, “Tek Çin Politikası da dahil birçok konunun Çin ile pazarlık masasına yatırılabileceğini, çözüm için Pekin’in para politikaları ve uluslararası ticaret konusundaki tavırlarının belirleyici olacağını” söylemişti.

Pekin yönetimi, Trump’ın geçen ay diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapmasına da tepki göstermişti. Çin, Trump’ın, ABD’nin 1979 yılından bu yana Pekin yönetimini Çin halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıma yönünde izlediği politikayı eleştirmesinden kaygı duyulduğunu vurgulamıştı.

Çin’de 1949’da Mao Zıdong’un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan’a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan’ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu öne sürmüştü. Tayvan’ı sadece 22 ülke tanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Japonya’da İmparator Akihito için istisnai uygulama11 Ocak 2017 Çarşamba 18:22
  • Etiyopya'da el bombalı saldırı: 1 ölü, 10 yaralı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:21
  • Myanmar'da binlerce kişi hava saldırılarından kaçıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 18:17
  • Kuş gribi hızlıca yayılmaya devam ediyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:48
  • Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi08 Ocak 2017 Pazar 15:12
  • Volkswagen'de skandal!08 Ocak 2017 Pazar 12:07
  • 'Seks kölesi' heykeline tepkili Japonya, Güney Kore'deki elçisini çekti07 Ocak 2017 Cumartesi 17:10
  • Venezuela'daki kayıp askeri helikopter bulundu07 Ocak 2017 Cumartesi 12:23
  • Dev ton balığı açık artırmada 614 bin dolara satıldı06 Ocak 2017 Cuma 21:10
  • Çin'deki Grizu patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi06 Ocak 2017 Cuma 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti