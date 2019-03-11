Çin, tüm Boeing 737 tipi uçakların uçuşunu durdurdu

Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737-8 modeli yolcu uçağının düşmesinin ardından Çin'den tüm yerel şirketlere bu modeldeki uçakların uçuşlarını durdurma talimatı geldi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 97 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor. Boeing'in internet sitesindeki verilere göre THY de bu modelden 40 adet sipariş etmişti. İlk uçağın Ağustos ayında THY'ye teslim edildiği belirtilirken THY'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Çin ülkedeki tüm yerel havacılık şirketlerine Boeing 737-8 model uçakların uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurma talimatı verdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Boeing 737-8 modelinin geçen yıl ekim ayındaki Endonezya kazasından sonra ikinci kez Etiyopya'da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Açıklamada "güvenlik tehlikesine sıfır tolerans" temelinde Çin sivil havacılık uçuşlarının güvenliğini sağlamak ve güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00'a kadar ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 97 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Dün Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737-8 model yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta bulunan 149'u yolcu 8'i personel 157 kişiden kurtulan olmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren yolcuların arasında 8 Çin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Geçen Ekim ayında da Lion Air'e ait aynı modeldeki bir yolcu uçağı kalkışından bir süre sonra irtifa kaybederek Cava Denizi'ne düşmüş, uçakta bulunan 189 kişi yaşamını yitirmişti.

THY 40 ADET SİPARİŞ ETTİ

Öte yandan BBC Türkçe'de yer alan habere göre 2017'de hizmete giren ve görece yeni bir model olan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçaklarından Türk Havayolları da 40 adet sipariş etmişti.

Boeing'in internet sitesinde verilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları 40 737 Max 8 uçağı siparişi verdi ve 25 uçaklık ek sipariş verebileceğini belirtti.

Bu modeldeki ilk uçağın da geçen Ağustos'ta Türk Havayolları'na teslim edildiği söyleniyor. THY ise henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Daha önce de Cayman Havayolları "daha fazla bilgi gelene dek" filosundaki iki Boeing 737 Max 8 tipi uçakla sefer yapılmayacağını duyurmuştu.

Ancak Etiyopya Havayolları, henüz kazanın nedeni belirlenmediği için bu modelle uçuşlara devam edileceğini bildirdi.

Aynı uçağı kullanan bazı Kuzey Amerikalı havayolu şirketleri de, soruşturmayı izlediklerini bildirdi.

Southwest Havayolları'nın filosunda 31, American Airlines ve Air Canada'nın da 24 Boeing 737 Max 8 uçağı bulunuyor.