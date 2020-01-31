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Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor

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Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor

Çin'in Vuhan kentinde yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle medikal maskelere olan talebin artmasının ardından Çin'in Türkiye'ye sattığı maskeleri geri almaya başladığı belirtildi.

Denizli’de medikal şirket sahibi Erhan Demirel, Koronavirüs’ün ortaya çıkarak, yayılmasıyla dünyada maske talebinde patlama yaşandığını söyledi.

En büyük maske üreticisinin Çin olduğunu belirten Demirel, Türkiye’nin de bu ülkeden büyük oranda maske ithal ettiğini kaydetti.

Üretimde ihtiyacın karşılanamaması üzerine Çin tarafından daha önce Türkiye’ye ihraç edilen maskelerin şimdi satın alınmaya başlandığını anlatan Erhan Demirel, şöyle konuştu:

“Şirket telefonları ve benim cep telefonum gece gündüz susmuyor. İnternet aracılığıyla ulaşmaya çalışıyorlar. Çin’deki ‘koronavirüs’ nedeniyle üretim orada yetersiz olduğu için çevre ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Fakat oradakiler de karşılamayınca talep Türkiye’ye kadar geldi. Çok yoğun maske talebiyle karşı karşıyayız. Japonya, Hong Kong, Kırgızistan, Türkmenistan, aklınıza gelebilecek her yerden arıyorlar. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 100 milyon adet isteyen firmalar bile oldu.”

Çin’den daha önce maske ithal etiklerini; ancak yoğun talep nedeniyle bunları ülkeye satmaya başladıklarını belirten Demirel, “Çin dünyada maskenin üretim merkezi; ancak onlar da taleplere yetişemediği için sattığı maskeleri geri almak istiyor. Bugün 300 bin maskeyi tekrar Çin’e geri göndereceğiz. Çin’den satın aldığımız maskeyi tekrar Çin’e satıyoruz” dedi.

Erhan Demirel, arayan kişilerin maskenin fiyatını değil olup, olmadığını sorduğunu anlatan, “Bu maskeler şu anda karaborsaya düştü. Karaborsa kelimesi bu ürün için şu an az kalır. Çok kıymetli ürün haline geldi; çünkü yok. İnsanlar parasını değil ürünün olup, olmadığını soruyor. Bu durum fırsatçılığı ortaya çıkarıyor. Arayanların bir kısmı ürünü bir şekilde temin edip yurt dışına satma derdinde. Bu ürünleri 2 hatta 3 katına satanlar var. Mesela altının fiyatı var. Gidip kuyumcudan istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Ama bu maskede fiyat belirsiz. Şu an maske altından daha kıymetli, diyebilirim” diye konuştu

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