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Çin: Ukrayna’daki gerilimin asıl sorumlusu ABD

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’da krize, Çin’in ve ABD’nin izlediği tutuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çin: Ukrayna’daki gerilimin asıl sorumlusu ABD

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’da krize, Çin’in ve ABD’nin izlediği tutuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel sorunlarda "Çin’in daima barışı teşvik eden ve müzakereyi ön plana çıkaran yapıcı rol oynadığını, sorunların barışçıl yollarla çözümü arayışında olduğunu" söyleyen Hua, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl soru, Ukrayna çevresindeki sorunların 'asıl sorumlusu' olan ABD'nin rolünün ne olacağı. Eğer birileri ateşe körükle gidiyorken diğerlerini ateşi söndürmek için gerekeni yapmamakla suçluyorsa bu sorumsuz ve ahlak dışı bir davranıştır."

Hua, Ukrayna krizinde ABD'nin bir yandan ülkeye silah yollayarak gerilimi tırmandırdığını, panik yarattığını, hatta savaş olasılığını gündeme taşıdığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre "ABD, NATO’nun beş genişleme dalgasına öncülük ederek Rusya’nın kapısına kadar geldiğinde, Rusya’da verdiği güvencelere karşın stratejik silahlarını buraya konuşlandırdığında, büyük bir ülkeyi köşeye sıkıştırdığında ortaya çıkabilecek sorunları hiç düşünmedi mi?" diyen Hua, Çin’in Ukrayna krizinde başından beri tüm taraflara birbirlerinin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterip sorunları istişare ve müzakereyle çözmelerini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Krizin barışçıl çözüm için kapının henüz kapanmadığını vurgulayan Hua "Umarız ilgili taraflar, sakin kafayla ve aklıselim içinde hareket ederek BM Şartı’nın ilke ve amaçlarına uygun şekilde, müzakere yoluyla barışçı çözüme ulaşma hedefine bağlı kalırlar" dedi.

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