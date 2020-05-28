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Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak güvenlik yasasını kabul etti

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Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak güvenlik yasasını kabul etti
Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong'da uygulanacak güvenlik yasasını kabul etti

Çin Ulusal Halk Kongresi (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.

Çin’de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

Yasa ile birlikte Çin ulusal marşına saygısızlıkta bulunanlara 3 yıla kadar hapis ve 50 bin Hong Kong doları (6 bin 450 ABD doları) para cezası verilebilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke tasarıdan duydukları rahatsızlığı Pekin'e iletmişti.

Dünyanın önemli finans merkezlerinden olan Hong Kong için yasa, önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor ve yarı otonom kentte, Pekin yönetiminin nüfuzunu daha da pekiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu eleştirilere yanıt olarak Çinli yetkililer ve Pekin tarafından desteklenen Hong Kong yönetimi, şehrin "yüksek seviyedeki" özerkliğinin tehdit altında olmadığını belirtiyor.

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