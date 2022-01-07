  • BIST 2.033,32
  • Altın 794.99202
  • Dolar 13.8745
  • Euro 15.7432
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Çin, Uygulamaları Yasaklamakla Tehdit Ediyor

»
Çin, hiçbir algoritmanın veya mobil uygulamanın ulusal güvenliği tehlikeye atmamasını, bilgi yaymak veya devlete zararlı eylemleri teşvik etmek için kullanılmamasını talep ederek internet denetimlerini sıkılaştırıyor.
Çin, Uygulamaları Yasaklamakla Tehdit Ediyor

Çin Siber Uzay İdaresi ve üç devlet kurumu, 1 Mart’ta yürürlüğe girecek yeni bir düzenleme yayınladı ve internet şirketlerinin yasadışı faaliyetlerde bulunmak veya yasa dışı bilgi yaymak için herhangi bir algoritma kullanmasını yasakladı.

Siber uzay idaresi resmi sitesinde yaptığı açıklamada, “Algoritma ayrımcılığı ve fiyatları yükseltmek için büyük veri kullanmak ve bağımlılık yaratmak gibi algoritmaların yanlış kullanımı, normal iletişim düzenini, piyasa düzenini ve sosyal düzeni derinden etkiledi. İdeolojik güvenliği, sosyal eşitliği ve web kullanıcılarının haklarını korumaya yönelik zorluklar getirdi” dedi.

Yeni kurala göre, teknoloji şirketleri yasadışı ve kötü bilgileri tanımlamalı, kullanıcılarına olumlu ve ana akım değer odaklı bilgiler sunmalı. Ayrıca sahte haber üretmeleri, yaymaları ve kamuoyunu etkilemek için algoritmalar kullanmaları da yasaklandı.

Ayrıca hükümet, uygulama sağlayıcılarının devlet güvenliğini tehlikeye atacak, sosyal düzeni bozacak ve başkalarının haklı çıkarlarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunmak için mobil uygulamalar kullanmasını yasaklayan yeni kurallar önerdi.

Pekin, büyük verileri devlet güvenliği için gerekli gördüğünden, veri gizliliğine de yeni bir odaklanma getirdi. Bu haftanın başlarında, siber uzay yönetimi, bir milyondan fazla kullanıcısı olan platform şirketlerinin denizaşırı ülkelerde listelenmeden önce güvenlik değerlendirmelerinden geçmesini gerektiren bir kural yayınladı. Bu kural şubat ayında yürürlüğe girecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzay Seyahatleri 50 Milyon Euro’dan Başlıyor05 Ocak 2022 Çarşamba 18:06
  • Bir Dönem Sona Eriyor: BlackBerry, Telefonların Fişini Çekmeye Hazırlanıyor04 Ocak 2022 Salı 21:04
  • Elon Musk Bir Günde 30 Milyar Dolar Elde Etti04 Ocak 2022 Salı 20:29
  • Bilim İnsanlarından Göktaşı Uyarısı: 13 Nisan 2029’a Dikkat03 Ocak 2022 Pazartesi 22:46
  • Facebook, Hollanda’nın Yeşil Hedeflerini Tehdit Ediyor03 Ocak 2022 Pazartesi 22:09
  • İran'ın Uydu Taşıyıcı Roketi Yeterli Hıza Ulaşamadığı İçin Yükünü Yörüngeye Oturtamadı02 Ocak 2022 Pazar 15:26
  • Bilim İnsanları, Plüton’u Yeniden Gezegen Olarak Adlandırmak İstiyor01 Ocak 2022 Cumartesi 16:09
  • Google Yeni Yılın İlk Günü Doodle’ını Yayınladı01 Ocak 2022 Cumartesi 15:34
  • Elon Musk’tan Tesla Bot Açıklaması: Star Wars’taki Robotlar Gibi Olacak31 Aralık 2021 Cuma 23:51
  • Tiktok Moderatörü 'Psikolojik Travma' Yaşadığı Gerekçesiyle Şirkete Dava Açtı31 Aralık 2021 Cuma 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti