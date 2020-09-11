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‘Çin, uzaya bilinmeyen bir nesne fırlattı’

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Çin’in yeniden kullanılabilen deneysel uzay aracının, Dünya yörüngesindeyken uzaya bilinmeyen bir nesne bıraktığı belirtildi.
‘Çin, uzaya bilinmeyen bir nesne fırlattı’

Çin’in yeniden kullanılabilen deneysel uzay aracının, Dünya yörüngesindeyken uzaya bilinmeyen bir nesne bıraktığı belirtildi.

SpaceNews, Çin’in yeniden kullanılabilen deneysel uzay aracının, geçtiğimiz günlerde Dünya yörüngesinde gerçekleştirdiği gizli misyon sırasında uzaya bilinmeyen bir nesne bıraktığını ileri sürdü.

ABD uzay gözetim ağının, nesneye NORAD ID 46395 adını verdiği aktarıldı.

ABD’li uzmanlar, Çin uzay aracı Dünya etrafında iki tam tur atıp yörüngeden çıkmadan kısa süre önce bilinmeyen nesneyi fırlattığını tahmin etti.

Haberde, Çin’in nesneyle ilgili hiçbir bilgi açıklamadığı kaydedildi.

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