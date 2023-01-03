Çin, vatandaşlarından Covid testi isteyen ülkelere tepki gösterdi; misilleme tehdidinde bulundu

Çin, yurt dışına yolculuk yapan vatandaşlarına bazı ülkelerin Covid-19 testi zorunluluğu getirmesine tepki gösterdi ve misilleme yapma tehdidinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı ülkelerin ayırımı yaparak sadece Çin vatandaşlarına Covid-19 testi getirme zorunluluğunun “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Mao Ning, “Bazı ülkeler, yalnızca Çinli yolcuları hedefleyen giriş kısıtlamaları getirdi. Bu bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar kabul edilemez, Çin karşılık ilkesine göre bu ülkelere karşı önlem alabilir." dedi.

Dünya genelinde 12’ye yakın ülke, son bir hafta içinde Çin’den gelen yolculara Covid-19 testi zorunluluğu getirdi.

Çin'de yeniden artışa geçen Covid-19 salgını

Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs son dönemde yeniden etkili olmaya başladı.

Geçen Kasım ayında yeniden aktif hale gelen salgında günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırmıştı.

2022 yılı Kasım ayının son haftasında günlük 35 binin üzerinde yeni vaka tespit edilen Çin’de, koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşmişti.

Pekin üç yıldır ülkeyi ziyaret etmek isteyenlere turist vizesi vermezken, son üç yıldır ülkeye gelenlere karantina uygulamasını zorunlu kılıyordu.

Bununla birlikte Çin, karantina uygulamasına 8 Ocak’ta son vereceğini açıklamıştı. Pekin, ülkeye giriş yapanlara 48 saat öncesinden alınmış Covid-19 testi zorunluluğunun ise devam edeceğini duyurmuştu.