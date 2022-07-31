Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi büyüyor… Pekin’den ‘Uçağını düşürürüz’ tehdidi

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada gerilimi ve kutuplaşmayı artırırken, Pasifik bölgesinde de Çin ve ABD arasında Tayvan nedeniyle patlak veren kriz büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti nedeniyle çok sert açıklamalar yapan Çin, Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan kıyılarına 125 kilometre mesafede bulunan Pingtan Adaları açıklarındaki sularda atış tatbikatı gerçekleştirildiği belirtilirken, gemilere bölgeye gitmeme uyarısı yapıldı. Çin’e ait Type 054A güdümlü füze firkateyninin yer aldığı tatbikatta, askerlerin muharebe hazırlığı yaptığı bildirildi.

ABD UÇAK GEMİSİNİ BÖLGEYE GÖNDERDİ

Bu arada ABD Donanması'nın da USS Ronald Reagan uçak gemisi görev grubunu Güney Çin Denizi'ne yönlendirdiği açıklandı. ABD'li yetkililer, gemi hareketliliğinin Pelosi'nin Asya ziyaretiyle ilgili olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmadı.

Pelosi, Çin’e yönelik sert açıklamalarıyla tanınıyor.

ABD yönetiminin üç numaralı ismi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan'ı nisan ayında ziyaret etme planı Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla iptal edilmişti. Pelosi'nin Asya ziyareti çerçevesinde Singapur, Endonezya ve Japonya'yı ziyaret edeceği açıklanırken, Tayvan'a gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Pelosi, geçen hafta ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ‘‘Tayvan'a desteğimizi göstermek bizim için önemli'' demişti.

‘ÇİN ORDUSU OTURUP BEKLEMEYECEK’

Çin Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ise Pelosi'nin muhtemel ziyaretine yönelik sert açıklamalar yapmıştı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ‘‘Çin ordusunun oturup beklemeyeceğini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacağını'' söylemişti. ABD Başkanı Joe Biden da ordunun Pelosi'nin Tayvan’a ziyaretinin iyi bir fikir olmadığı kanaatinde olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan Tayvan gerilimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Biden arasında perşembe günü yapılan görüşmede de gündeme gelmiş, Şi Washington'un “tek Çin” ilkesine bağlı kalması gerektiğini söyleyerek “Ateşle oynayan kendini yakar” ifadelerini kullanmıştı.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'in eski Baş Editörü Hu Xijin ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtti. Hu, ‘‘Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun'' ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞA HAZIRLIK’ MESAJI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 80. Grup Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ‘‘Savaşa hazırlık'' ifadesi kullanıldı. Sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşım yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve ‘barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ‘‘egemenlik ihlali'' olarak görülüyor.