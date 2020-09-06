Çin ve Hindistan sınır anlaşmazlığında barış için Moskova'da buluştu: Diyalog kurmaya hazırız

Son dönemde sınır sorunları yaşayan Çin ve Hindistan, barış için Rusya'nın başkenti Moskova'da buluştu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

İki bakan tartışmalı sınır bölgesinde artan gerilimi azaltmak için adım atma konusunda anlaştı.

Geçtiğimiz haziranda 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan sınır çatışması sonrası bölgedeki tansiyon iyice artmıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedildi. Açıklamada, Singh, tarafların askeri ve diplomatik diyalog kanallarını açık tutması gerektiğini vurguladı.

Çin Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Vey'in görüşmede, gerilimi azaltmak için her iki tarafın barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.

Hindistan ve Çin'in askeri temsilcileri son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerginliğin ardından 1 Eylül'de Ladakh bölgesinde ikinci kez görüştü.

Her iki ülke de son iki aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

Provokatif eylem suçlaması

Hindistan, geçtiğimiz hafta Çin'i Ladakh bölgesinde "provokatif" askeri eylemlerde bulunmakla suçladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ordusunun, "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca iki ülke yerel komutanlarının "meselelerin çözümü" için bugün tartışmalı sınırda bir araya geldiği, Hindistan'ın diyaloğa bağlı, ancak "aynı zamanda toprak bütünlüğünü korumaya kararlı" olduğu vurgulandı.

Çin ve Hindistan arasında sınır sorunları

Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla bölgedeki gerilim tırmandı.

Aynı bölgede 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalar yaşandı

İki ülke anlaşmazlığın barışçıl şekilde üstesinden gelinmesi için video konferans yoluyla görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gerilimin düşürülmesine ilişkin mutabakata varıldı.

Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, 10 Temmuz'da, Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirdi.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.