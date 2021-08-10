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Çin ve Litvanya arasında Tayvan krizi: Elçinizi geri çekin

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Dünya corona virüsüyle mücadele ederken, Çin ve Litvanya arasında Tayvan konusunda diplomatik kriz çıktı.
Çin ve Litvanya arasında Tayvan krizi: Elçinizi geri çekin

Litvanya’da açılan Tayvan Temsilciliği, Avrupa ülkelerinde bir ilk olurken, söz konusu adım Pekin yönetimini kızdırdı.

Tayvan sorununun hassas ve bölgesel bir konu olduğunu savunan Çin, adayı bağımsız bir ülke olarak görmeye yönelik her türlü adıma şiddetle karşı çıkıyor. Litvanya’nın bu adımına da aynı şekilde tepki gösteren Çin, başkent Pekin’de elçisini geri çekme çağrısında bulundu.

‘YANLIŞ KARARI DÜZELTİN’

Kendi elçilerini de geri çağırdıklarını duyuran Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptıkları açıklamada, “Litvanya’ya bir an önce verdikleri bu yanlış kararı düzeltmeleri çağrısı yapıyoruz. Gerekli adımları atmaları ve yanlış yola sapmamalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu yılın başlarında Tayvan’da temsilcilik açma planları olduğunu açıklayan Litvanya, adaya 20 bin corona virüsü aşısı bağışlamıştı.

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