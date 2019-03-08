  • BIST 101.615
  • Altın 227,414
  • Dolar 5,4546
  • Euro 6,1145
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Çin: Venezuela'nın içişlerine karışmayın

» »
Çin hükümeti, Cuma günü Venezuela'nın iç işlerine karışılmasına ya da ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına karşı uyarıda bulundu. Uyarıda, tarihin benzer "felakete sürükleyici yoldan" gidilmemesi için derslerle dolu olduğu kaydedildi.
Çin: Venezuela'nın içişlerine karışmayın

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nicolas Maduro'yu halen devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya, Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarına saygı duyulması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Avrupa ülkelerine, Nicolas Maduro yönetimine karşı daha sert mali yaptırımlar uygulamaları çağrısında bulunmuştu.

50'den fazla ülke, Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Basın toplantısında konuşan Wang Yi, "Her ülkenin iç işleri o ülkenin halkı tarafından belirlenmeli. Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimli durumu sadece artırmaya ve orman kanununun bir kez daha kontorlden çıkmasına yarar" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte buna benzer dersler yeterince var. Aynı felaket getiren yollara girilmemeli."

Wang, Venezuela hükümetinin ve muhalefetinin barışçıl diyalog yoluyla siyasi bir çözüm bulmasını desteklediklerini de söyledi.

Pekin, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler) üyesi Venezuela'ya, son 10 yılda, petrol sevkiyatı karşılığında yaklaşık 50 milyar dolar kredi verdi.

Çin son zamanlarda Latin Amerika'daki varlığını artırıyor, bu durumun da ABD yönetimini rahatsız ettiği haberleri geliyor.

Wang, Çin-Latin Amerika ilişkilerinin büyük ilerleme kaydettiğini de söyledi ve bu durumun herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını sözlerine ekledi.

Guaido, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'in başkanı olarak 23 Ocak'ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu istifaya çağırmıştı.

Hem Maduro hem de Guaido halkı protesto gösterileri için Cumartesi günü sokağa çağırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyonizm karşıtı Yahudi cemaatinden ABD'li Kongre üyesi Omar'a destek07 Mart 2019 Perşembe 12:05
  • Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı06 Mart 2019 Çarşamba 21:48
  • Kar fırtınasında, ev 'buz tuttu'06 Mart 2019 Çarşamba 21:21
  • ABD Dışişleri'inden Türkiye'ye yaptırım tehditi!06 Mart 2019 Çarşamba 10:33
  • Melania Trump, Gülen'e ait okulu ziyaret etti06 Mart 2019 Çarşamba 10:16
  • ABD'de 1,5 milyar dolar kazanan loto talihlisi, 'sırasını arkasındakine vermesi sayesinde' ödülü aldı05 Mart 2019 Salı 21:38
  • 'Melania Trump, Fethullah Gülen'e ait bir okulu ziyaret etti'05 Mart 2019 Salı 21:19
  • Kanada'da hükümet krizinde bir istifa daha05 Mart 2019 Salı 18:28
  • Trump'a bir darbe de Senato'dan gelebilir05 Mart 2019 Salı 17:47
  • ABD ordusunun Twitter'da 'Türkiye ilgisi'05 Mart 2019 Salı 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti