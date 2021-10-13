Çin Wuhan'da on binlerce kan örneğini teste sokacak

Çin, COVID-19'un kökenlerine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Wuhan şehrindeki kan bankalarından on binlerce kan örneğini test etmeye hazırlanıyor.

Çin, COVID-19'un kökenlerine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Wuhan şehrindeki kan bankalarından on binlerce kan örneğini test etmeye hazırlanıyor.

Test kararı, virüsün ortaya çıkmasıyla ilgili artan şeffaflık çağrılarından sonra geldi.

2019'un son aylarına ait olanlar da dahil olmak üzere 200 bine kadar örneğin yer aldığı kan bankaları, virüsün insanlara ilk ne zaman ve nerede geçtiğini belirlemeye yardımcı olabilecek olası bir bilgi kaynağı olarak belirlendi.

Numuneler Wuhan Kan Merkezi'nde tutuluyor ve Çin kentindeki nüfusun geniş bir kesiminden gerçek zamanlı doku örnekleri sağlayacağı düşünülüyor.

Çinli yetkililer, kan bağışlarıyla ilgili herhangi bir davada kanıt olarak ihtiyaç duyulması durumunda kan bankası örneklerinin iki yıl boyunca saklandığını duyurdu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yetkili, CNN'e test hazırlıklarının şu anda devam ettiğini ve testlerin iki yıllık sınıra ulaşıldığında yapılacağını doğruladı.