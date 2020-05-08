Çin: Yeni bir koronavirüs salgınını bu sefer kesinlikle önleyeceğiz

Çin resmi televizyon kanalı bugün, Devlet Başkanı Şi Cinping’in açıklamalarından alıntıladığı haberinde, ülkenin salgın sebebiyle artan baskıyla karşı karşıya kaldığını bildirirken, ülkenin yeni bir Koronavirüs salgınını kesinlikle önleyeceğini aktardı.
Çin lideri Cinping açıklamasında, ülkesinin büyük halk sağlığı gibi acil durumlarla başa çıkma yeteneklerini geliştirdiğini ve bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğini söyledi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, son 24 saat içerisinde ülkede bir yeni Koronavirüs vakası kaydedildi.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen insanlar arasında yeni vaka kaydedilmedi.
Çin’de patlak veren virüs sebebiyle şimdiye dek 82 bin 286 kişide vaka görülürken, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.
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