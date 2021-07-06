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Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi

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Xinhua'nın haberine göre, Fengyun-3E uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Yuçüen merkezinden fırlatıldı.
Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi

Xinhua'nın haberine göre, Fengyun-3E uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Yuçüen merkezinden fırlatıldı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.

Fengyun-3E'nin iklim değişikliğine daha iyi yanıt verilmesine, meteorolojik afetleri önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi.

CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.

ÇİN'DEN UZAY İSTASYONU HAMLESİ

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Çinli taykonotlar, Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

CNSA'dan yapılan açıklamada, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun, 15 metrelik robotik kolu kurmak ve bazı teknik çalışmalar için uzay istasyonunun dışına çıktığı duyurulmuştu.

Açıklamada, taykonotların, robotik kolun kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

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