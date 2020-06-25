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Çin: Yulin Köpek Eti Festivali yasaklansın çağrılarına rağmen kapılarını açtı

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Çin: Yulin Köpek Eti Festivali yasaklansın çağrılarına rağmen kapılarını açtı
Çin: Yulin Köpek Eti Festivali yasaklansın çağrılarına rağmen kapılarını açtı

Çin'in güneydeki Guandong bölgesinde bulunan Yulin Köpek Eti Festivali tartışmalara rağmen kapılarını bu sene de açtı. Dünya genelinde yarım milyon insanın ölümüne yol açan ve vahşi hayvanlardan insanlara bulaşan koronavirüs salgını sonrası söz konusu festivallere son verilmesi isteniyordu.

Her sene binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan ve 10 gün süren festival kapsamında birçok kültürde evcil hayvan olarak kabul edilen köpeklerin küçük kafeslere konularak öldürülmesi tepki çekiyordu.

Uluslararası hayvan hakları sivil toplum örgütü Humane Society International üyesi Peter Li, Yulin'de her sene yapılan bu etkinliğin Covid-19 salgını akabinde son bulacağını umduklarını belirterek, "Yulin'de görmeye alıştığımız manzaraların değişeceğine inanıyorum. Sadece hayvan hakları açısından değil, insanların sağlığı açısından da bu çok önemli.

Toplu şekilde köpeklerin kesilip festival kapsamında lokantalarda tüketilmesi ve ticaretinin yapılması halk sağlığı açısından büyük risk taşıyor." diye konuştu.

"Köpek eti tüketilmesinin yasaklanması zaman alacak"

Hayvan hakları aktivisti Cang Çiyençiyen (Zhang Qianqian) ise cumartesi günü başlayan festival için Yulin'e gittiğini, köpek eti satan esnaf ve iş insanlarıyla yaptıkları görüşme doğrultusunda gelecekte söz konusu festivalin yasaklanacağını düşündükleri değerlendirmesinde bulundu.

Çin'de köpek eti tüketilmesi yasağının çok zor bir karar olduğunu ifade eden Çiyençiyen, bu uygulamanın zaman alacağını da sözlerine ekledi.

Covid-19 salgını sonrası Çin Tarım Bakanlığı köpekleri çiftlik hayvanı statüsünden, evcil hayvan statüsüne alacağını açıklamış, ancak bu karar henüz kanunlaşmamıştı.

808x539_cmsv2_0d487b33-be5c-5ce9-8ded-d76fd722e9cd-4764308.jpgŞıncın (Shenzhen) Çin'de vahşi hayvan tüketilmesini yasaklayan ilk eyalet oldu

Nisan ayında Hong Kong'a en yakın sınır şehri olan Şıncın, (Shenzheng) köpek eti yenmesini yasaklayan ülkedeki ilk bölge olmuştu.

Çin'in Vuhan (Wuhan) kentinde geçtiğimiz aralık ayı sonunda vahşi hayvan pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle, ülkede yarasa, fare, maymun, yılan, pangolin (karıncayiyen) gibi hayvanların tüketimi büyük tepkilere neden olmuş, Çin'de bu tarz ürünleri satan pazar ve alışveriş yerleri kapatılmıştı.

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