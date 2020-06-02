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Çınarlı Şehitleri anıldı

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Çınarlı Şehitleri anıldı
Çınarlı Şehitleri anıldı

Çınarlı Şehitleri bugün Çınarlı Köyü’nde düzenlenen törenle anıldı

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı.

Çınarlıyı Severler Derneği Eski Asbaşkanı Mustafa Kemal Oltan törende yaptığı konuşmada, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hür olarak yaşamamızın sebebi tüm şehitler ve anavatanTürkiye olduğunu belirterek, tüm şehitleri rahmetle andı.

Hıfsiye Poyraz’ın okuduğu “Çınarlı Şehitleri” isimli şiirin ardından, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşmasını yaptı.

Sehitlik mertebesine ermiş Çınarlı şehitlerini rahmetle anan Töre, vatan uğruna şehit düşenlerin asla unutulmaması gerektiğini vurguladı.Tam 96 yıl Kıbrıslı Türklerin Türk askerini beklediğini belirten Töre, bu süre zarfında Kıbrıslı Türklerin direnişine vurgu yaptı.

Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınayan Töre, Kıbrıs Türk Halkının barışçıl bir halk olduğunu vurguladı.

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