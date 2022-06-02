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Çınarlı Şehitleri anıldı

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Çınarlı Şehitleri Çınarlı Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen askeri törenle anıldı.Tören protokol sırasına göre Anıt’a çelenklerin konmasıyla başladı ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde Bayraklar göndere çekildi.
Çınarlı Şehitleri anıldı

Törende Hıvsiye Poyraz’ın ” Çınarlı Şehitleri” adlı şiiri okumasının ardından Çınarlıyı Sevenler Derneği asbaşkanı Fatma Sunal gün dolayısıyla kısa bir konuşma yaptı.

Sunal, Çınarlı Şehitleri’nin ölümsüzleştirilmesi için yaptırılan Şehitler Anıtı’nın yapımına katkı koyanlara teşekkürlerini sunarak, Şehitlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de törene katılarak yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta barışı istediklerini ancak bu barış gerçekleşirken özgürlükleri ve sonraki nesilleri tehlikeye sokarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarından vazgeçerek bunun mümkün olamayacağını söyledi.

1570’den başlayarak 1974’e kadar bu topraklarda şehitler verildiğini anımsatan Töre, Mutlu Barış Harekatı ile adanın huzura kavuştuğunu ifade etti.
Bugün oynanan oyunun ise garantilerin ortadan kaldırılmak istenmesi olduğuna değinen Töre, bazı çevreler tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen devlet olarak yoluna devam etmemesi için çaba gösterildiğini söyledi.

Töre şöyle devam etti:
“Birleşmiş Milletler kabul etmezmiş…Avrupa Birliği kabul etmezmiş…Eğer onlara soracak olsaydık ne Mutlu Barış Harekatı olurdu ne de KKTC bağımsız bir devlet olarak ilan edilirdi. Bize KKTC’yi aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz hediye etti.”

Çınarlı’da 8 şehide karşı da sorumluluğumuz olduğunu dile getiren Başkan Töre, onları unutturmak isteyenlere boyun eğilmeyeceğini kaydetti.
Töre konuşmasını şöyle tamamladı:

“Devletten Cumhuriyetten vazgeçmeyiz. Türk ordusundan, TMT ruhundan, Mücahid ruhundan asla vazgeçmeyiz. Onların emanetlerini taşımak ve bizden sonraki nesillere sapasağlam taşımak hepimizin görevidir”

Tören din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

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