  • BIST 1.526,160
  • Altın 547,52
  • Dolar 9,5495
  • Euro 11,0519
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Çınarlı ve Güvercinlik köylerinde iki ayrı yangın!

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Çınarlı ve Güvercinlik köylerinde iki ayrı yangın!

31.10.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında,  Çınarlı köyünün güney kısmında bulunan dere yatağı içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 30 dönümlük dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar ile 8 adet selvi ve 17 adet okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir. 


31.10.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Güvercinlik köyünün güney-doğu kısmındaki arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 45 dönüm anız ve 15 dönüm kuru ot yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan Sucuoğlu'na kutlama01 Kasım 2021 Pazartesi 10:49
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak01 Kasım 2021 Pazartesi 10:34
  • Büyükelçi gerginliğini aşan TL toparlanıyor01 Kasım 2021 Pazartesi 10:15
  • Beyaz Saray: Biden S-400 endişelerini dile getirdi01 Kasım 2021 Pazartesi 10:05
  • Tatlısu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 genç yaralandı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:51
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?01 Kasım 2021 Pazartesi 09:41
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar01 Kasım 2021 Pazartesi 09:40
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (1 Kasım 2021)01 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
  • Tatar, HP Genel Sekreteri Manavoğlu'nu hedef gösterdi... "bu terbiyesizce davranışı protesto edin"01 Kasım 2021 Pazartesi 09:27
  • Girne-Tatlısu anayolunda korkutan kaza! 3 yaralı!01 Kasım 2021 Pazartesi 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti