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Çınarlı yangınının verdiği zarar belli oldu

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Çınarlı Köyünün güneydoğu kısmında İncirli Mağara bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının verdiği zarar belli oldu.
Çınarlı yangınının verdiği zarar belli oldu

Çınarlı köyünün güneydoğusunda dün çıkan yangında kızılçam, selvi, zeytin, harnup ağaçları, biçilmemiş arpa, buğday ile balya ve anızlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın sonucunda 2000 dönüm alan içerisindeki 120 dönüm dağlık alanda bulunan kızılçam, selvi, zeytin ağaçları; 50 dönümlük dere yatağı içerisindeki kızılçam, selvi, zeytin ve harnup ağaçları, maki bitki örtüsü; henüz kime ait olduğu tespit edilmeyen 1830 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa-buğday, miktarı henüz tespit edilemeyen rulo balya ve anızlar yandı.

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