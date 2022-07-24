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Çınaroğlu'ndan On Ok

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Çınaroğlu'ndan On Ok
Çınaroğlu'ndan On Ok

ÇINAROĞLU’ndan on ok!

Lefkoşa Darts Birliğinin organize ettiği, ferdi darts liginin altıncı ayağında, Murat Çınaroğlu şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin altıncı ayağında şampiyon Murat Çınaroğlu olurken, aynı zamanda ülkemiz de ender bitirişlerden olan on (10) ok ile bitiriş de gerçekleştirdi. Son zamanların en iyi performansına ulaşan Çınaroğlu organize edilen ferdi ligte de lider olarak devam ediyor. Buna göre turnuvanın sıralaması şampiyon Murat Çınaroğlu, ikinci Hüseyin Moda, üçüncü Faik Amcaoğlu, dördüncüyse Sedat Sedatgil oldu. Lefkoşa Darts Birliği tarafın dan organize edilen ferdi darts ligindeyse altıncı hafta sonucunca Murat Çınaroğlu 104 ( yüz dört ) puanla liderlikte yalnızlaştı.

Organize edilen altıncı ferdi ayağın yan ödülleriyse aşağıdaki gibidir.
En az okta bitiren;
Murat Çınaroğlu (10 ok)
En yüksek sayı atan;
Sedat Sedatgil (180x1)
Salih Sütçler (180x1)
Murat Çınaroğlu (180x1)
En yüksek sayıdan bitiren;
Murat Çınaroğlu (106)

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