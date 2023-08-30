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Cinayet girişimi... 37 yaşındaki şahsı öldürmeye kalktılar...

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Güney Kıbrıs’ta, Ksilotimbu bölgesinde meydana gelen bir olayda, 37 yaşındaki bir şahısa karşı cinayet girişiminde bulunulduğu belirtildi.
Cinayet girişimi... 37 yaşındaki şahsı öldürmeye kalktılar...

37 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un dün akşamüzeri gerçekleşen olayın ardından kafa travması geçirdiğini ve durumunun oldukça kritik olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bir yakını tarafından evde kanlar içerisinde buluna şahsın önce Larnaka hastanesine kaldırıldığını, fakat durumunun ciddiyetinden ötürü daha sonra Güney Lefkoşa'daki Genel Hastane'ye sevk edildiğini belirtti.

Polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirten gazete, 37 yaşındaki şahsın geçmişte hırsızlık ve soygun olaylarıyla polisi meşgul eden bir kişi olduğunu ekledi.

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