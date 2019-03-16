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Cinayet ile ilgili 2 kişi daha aranıyor

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Cinayet ile ilgili 2 kişi daha aranıyor
Cinayet ile ilgili 2 kişi daha aranıyor

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak aranan şahıslardan Bilal Ahmad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şehadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci huzurda bulunan zanlı Bilal Ahmad’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Mağusa’da gerçekleştirilen operasyon ile yakalandığını ve gönüllü ifade vererek söz konusu suçu aranmakta olan zanlılar  Tanveer Ahmad, Azmad Ali Virk, ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü aranan 2 şahsın daha olduğunu ayrıca aranan emareler ve zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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