Cinayet kurbanlarının listesi uzuyor

RMMO subayı zanlının bir Filipinli kadını daha öldürdüğünden şüphe ediliyor

Güney Kıbrıs’ın ilk seri katili gözüyle bakılan RMMO subayı Nikos Metaksas’ın, ikinci bir Filipinli kadını daha öldürdüğünü dün itiraf ettiği, telefonunda yapılan incelemede ise bir süredir kayıp olan üçüncü bir Filipinli kadının fotoğrafına rastlanması sonrasında seri katilin kurbanlarının sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, RMMO subayı Kıbrıslı Rum Nikos Metaksas’ın Filipinli Marry Rose ve 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etmesi sonrasında başlatılan araştırmanın, zanlının, geçtiğimiz Cumartesi günü “Mitsero” madenindeki gölette bulunan ikinci bir Filipinli kadını da öldürdüğünü itiraf etmesiyle yeni bir boyut kazandığını yazdılar.

Gazete, geçtiğimiz Cumartesi günü “Mitsero” madenindeki gölette yapılan aramalar sonrasında bulunan ikinci kadın cesedinin kesin kimlik tespitinin henüz yapılmadığını; ancak zanlı Metaksas’ın dünkü sorgusunda, cesedin 28 yaşındaki Filipin uyruklu Arian Palanas Lozano’ya ait olduğunu söylediğini belirtti.

Habere göre Arian Palanas Lozano Temmuz 2018 tarihinden beridir kayıplar arasında yer alıyor.

Bu gelişmeye paralel olarak zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, 13 Aralık 2017’den beridir kayıp olan bir diğer Filipinli kadının, 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola’nın, kimlik kartındaki fotoğrafın tespit edildiğini, ayrıca zanlının Arguiola’yla son kez temasta bulunan kişi olduğunun da belirlendiğini belirten gazete, zanlı Metaksas’ın ise bu konuda konuşmamayı tercih ettiğini aktardı.

Madendeki gölette bulunan ikinci kadın cesedinin durumunun, Marry Rose’un cesedinden daha fazla tahrip olduğu, bu durumun da cesedin Arian isimli kadın yerine, Arian ve Marry Rose’dan önce kaybolan ve zanlının cep telefonunda fotoğrafı tespit edilen Maircar’a ait olduğu inancını güçlendirdiği, bu sebepten ötürü ikinci cesede, Maricar’ın ailesinden alınan DNA’yla karşılaştırma yapılacağı vurgulandı.

Gazete, Maricar’ın ev arkadaşı, işvereni ve annesi tarafından sosyal medyada yayınlanan mesajlarla aranmakta olduğunu belirtirken; Maricar kaybolduğu dönemde ev arkadaşına, Maricar’ın cep telefonundan mesaj geldiğini, mesajda, yalnız kalmak istediği için KKTC’ye geçmek üzere Ledra yolunda olduğunun iddia edildiğini aktardı.

Söz konusu mesajın Maricar’ın kullandığı lehçede olmaması sebebiyle, cep telefonunun başkası tarafından kullanıldığı yönünde şüphe uyandırdığı belirtilen haberde, zanlının Maricar’ın ev arkadaşıyla da sosyal medya üzerinde iletişime geçtiği, kayıp hakkında bilgi vereceği iddiasıyla ıssız bir yerde görüşme talep ettiği ancak bu talebinin kabul görmediği de yer aldı.

ARAMALAR SONUÇ VERMEDİ

Öte yandan Rum polisi, madendeki göletteki aramalarını dün de sürdürürken, üçüncü bir cesedin izine rastlanmadı.

Gazete, madendeki gölette aranmamış çok küçük bir alanın kaldığını, o kısmın da bugün robot kameralarla aranacağını belirtirken, cesedine ilk ulaşılan Marry Rose’un kayıp 6 yaşındaki kızının naaşının “Ksiliatu” barajında aranması çalışmalarının da sonuçsuz kaldığını vurguladı.

BİR HAFTA İÇERİSİNDE ÜÇ MÜLTECİ KADIN KAYIP

Öte yandan Alithia gazetesi, konuya ilişkin haberini “Killer’in (Katil) Üçüncü Kadın Kurbanı” başlığı altında verirken, BM’nin Kıbrıs’taki Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR-Kıbrıs) tarafından dün yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde siyasi sığınmacı üç Somali uyruklu kadının kaybolduğunu duyurduğunu yazdı.

UNHCR’nin açıklamasında, bir hafta içerisinde üç Somali uyruklu kadının kayıplar arasına girdiği, bu durumun ise Güney Kıbrıs’taki sığınmacıların korunmasındaki boşlukları ortaya koyduğu belirtilerek önlemlerin artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.