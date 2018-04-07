Cinayet olayında son gelişmeler

Bir haftadır kayıp olan 65 yaşındaki Rum Solomos Apostolidis’in cesedi Girne dağ yolu mevkiinde yoldan 400 metre uzaklıkta bir ormanlık alanda bulunmuştu.

Cinayete kurban giden Solomos Apostolidis, kamera kayıtlarında en son iki kişiyle birlikte bir kumarhaneden çıkarken görüntülenmişti. Otomobili Girne Alsancak’ta askeri bölge yakınlarında bulunmuş, ailesinin cinayet ihbarı üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Apostolidis’i öldürüp Türkiye’ye kaçan zanlı, polise teslim olarak cinayeti işlediğini itiraf etti.



Türkiye’de aranan 22 yaşındaki zanlı Erdinç Şentürk akşam üzeri Yalova Çınarcık Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.



Eski kumarhane çalışanı olan katil zanlısı, ifadesinde Apostolidis'i öldürdüğünü itiraf etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

KKTC’ye geçtiği 28 Mart’tan bu yana kayıp olan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cansız bedeni Arapköy’ün karşısındaki ormanlık alanda bulundu.

Değirmenlik bölgesinde hafta içinde bir erkek cesedi bulundu. Arapköy’ün karşısındaki ormanlık alanda bulunan erkek cesedinin Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis olduğu kesinleşti. Polis Bostancı Sınır Kapısı’ndan 28 Mart tarihinde KKTC’ye geçen ve günlerdir kendisinden haber alınamayan Apostolidis’in cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan Apostolidis’in ailesi dün akşam saatlerinde kuzeye geçerek cesedi teşhis etti.

Cesedi vatandaş buldu

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cansız bedenini bir vatandaşın bulduğu öğrenildi. Anayoldan yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan cesedin koku üzerine bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildiği ifade edildi.

Polis aramaları sonuç vermedi

Solomos Apostolidis’in bulunması için Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekip günlerdir arama çalışmaları yapıyordu. Polis birçok ipucuna ulaştı anacak cesede ulaşamamıştı.

Uzun süre incelediler

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’in cesedinin bulunmasının üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgeye giden olay yeri inceleme ekipleri bölgede lastik izlerine ulaştı.

Darp izlerine rastlandı

Polisin yaptığı incelemeler sonucu Solomos Apostolidis’in cesedinin birçok yerlerinde darp izine rastlandığı öğrenildi. Apostolidis’in vücudunun çürümeye başlamasına rağmen darp izlerinin belirgin olduğu belirtildi.

Ailesi teşhis etti

Apostolidis’in ailesi dün akşam saat 23.30 sırlarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek cesedi teşhis etti. Teşhisin ardından Apostolidis’in otopsisinin yapıldığı öğrenildi.

Cinayet şüphesi

Öğrenilen bilgiye göre polis Solomos Apostolidis’in cinayete kurban gittiği olasılığı üzerinde durdu. Apostolidis’le birlikte Kuzey Kıbrıs’ta görülen ve kaybolduğu gün ülkeden ayrılan, isminin baş harflerinin E.Ş. isimli olduğu tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye’ye gitti

28 Mart Çarşamba günü Ercan Havaalanı üzerinden Türkiye’ye giden E.Ş.’nin, Türkiye’de tutuklanarak sorgulanabilmesi için gerekli yazışmaların gerçekleştirildiği ve Türkiye polisinin harekete geçerek her yerde E.Ş.’yi aradığı da öğrenildi.