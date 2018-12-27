  • BIST 90.975
  • Altın 217,078
  • Dolar 5,2833
  • Euro 6,0289
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Cinayet sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu (VIDEO HABER)

»
Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e sorulan bahçıvan-şoför sorusu damga vurdu.
Cinayet sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu (VIDEO HABER)

Kim Milyoner Olmak İster, 795'inci bölümüyle ekrana geldi. Emre Çil adlı yarışmacıya sorulan soru ise programa damga vurdu.

CİNAYET SORUSU DAMGA VURDU

Emre Çil adlı yarışmacı, "Bir cinayet romanında dedektif, 'Otomobilin içindeki kanla, salopet ve budama makası üzerindeki kan uyuşuyor' diyorsa muhtemelen hangisi hangisini öldürmüştür?" sorusuyla karşı karşıya geldi.

SORU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışmacı soruyu kısaca düşündükten sonra, Bahçıvan-şoför cevabını verdi. Soruya doğru cevabı veren yarışmacı, rahat bir nefes aldı. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu soru ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bu Noel Baba Bizim Eve de Uğrasın"27 Aralık 2018 Perşembe 16:10
  • Noel Baba gibi baba: Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı27 Aralık 2018 Perşembe 14:59
  • Bir küs bir barışık ve sonunda evli: Miley Cyrus ve Liam Hemsworth evlendi27 Aralık 2018 Perşembe 12:42
  • Havucun turuncu rengini siyaset mi belirledi?27 Aralık 2018 Perşembe 12:23
  • Berkay'dan Arda Turan'a dava tazminat davası27 Aralık 2018 Perşembe 10:14
  • Para alamayan Papaz ölü için tabut vermedi26 Aralık 2018 Çarşamba 22:27
  • Rusların otel odalarında en sık unuttuğu eşyalar: Seks oyuncağı, şarj aleti ve kıyafetler26 Aralık 2018 Çarşamba 19:26
  • Avrupa'da neden sokak hayvanı yok?26 Aralık 2018 Çarşamba 19:00
  • Albert Einstein'ın 'Tanrı mektubu' 2,9 milyon dolara satıldı26 Aralık 2018 Çarşamba 18:20
  • 'Mansur'du 'Basur' oldu26 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti